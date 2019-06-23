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Доллар продолжает обновлять годовой минимум, а евро идет в рост

24.06.2019 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Доллар продолжает обновлять годовой минимум, а евро идет в рост

фото: charles-stanley.co.uk

24 июня доллар снова подешевел. По результатам торгов установлен курс 2,0352 рубля за доллар. Снижение составило 0,32%.

В результате торгов на БВФБ курс доллар достиг минимального значения с начала года.

Евро, напротив, дорожает. Повышение составило 0,43%, курс сложился на уровне 2,3169 рубля за евро.

Российский рубль незначительно подорожал  - на 0,04%. Курс составил 3,2365 белорусских рублей за 100 российских.

Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют в курсообразовании. Удельный вес российского рубля в корзине составляет 50%, доллара — 30%, евро — 20%.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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24 июня доллар снова подешевел. По результатам торгов установлен курс 2,0352 рубля за доллар. Снижение составило 0,32%.
 
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