Доллар продолжает обновлять годовой минимум, а евро идет в рост

Источник материала: Ежедневник



фото: charles-stanley.co.uk

24 июня доллар снова подешевел. По результатам торгов установлен курс 2,0352 рубля за доллар. Снижение составило 0,32%.

В результате торгов на БВФБ курс доллар достиг минимального значения с начала года.

Евро, напротив, дорожает. Повышение составило 0,43%, курс сложился на уровне 2,3169 рубля за евро.

Российский рубль незначительно подорожал - на 0,04%. Курс составил 3,2365 белорусских рублей за 100 российских.

Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют в курсообразовании. Удельный вес российского рубля в корзине составляет 50%, доллара — 30%, евро — 20%.

