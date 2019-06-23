Как в романе: встала на рельсы и закрыла лицо руками

Коммерческому курьеру » сообщил начальник станции Олег Болбас. Об этом «» сообщил начальник станции





Трагедия случилась между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Женщина попала под грузовой состав, следовавший в направлении Жлобина. Последнее, что заметил машинист перед ЧП, как она шагнула на рельсы и закрыла лицо руками.





Экстренное торможение результатов не дало – пешеход погибла на месте. При ней был обнаружен разряженный мобильный телефон. После подзарядки аппарата, удалось установить личность погибшей.









След крови на шпалах — единственное напоминание о случившемся сегодня утром





Женщина проживала в Могилеве , работала в сфере здравоохранения. В Бобруйске проходила курсы повышения квалификации в медколледже.





Заметим, что еще 20 июня ее дочь обратилась с заявлением в милицию о том, что мать не выходит на связь. Однако, похоже, милиция никак на это заявление не отреагировала.





Все это время женщина была в Бобруйске.