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Как в романе: встала на рельсы и закрыла лицо руками

24.06.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 24 июня, в Бобруйске на железной дороге погибла женщина 1976 года рождения. Трагедия произошла в 4.56 утра, рядом со станцией «Бобруйск».

Об этом «Коммерческому курьеру» сообщил начальник станции Олег Болбас.

Трагедия случилась между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Женщина попала под грузовой состав, следовавший в направлении Жлобина. Последнее, что заметил машинист перед ЧП, как она шагнула на рельсы и закрыла лицо руками. 

Экстренное торможение результатов не дало – пешеход погибла на месте. При ней был обнаружен разряженный мобильный телефон. После подзарядки аппарата, удалось установить личность погибшей.


След крови на шпалах — единственное напоминание о случившемся сегодня утром

Женщина проживала в Могилеве, работала в сфере здравоохранения. В Бобруйске проходила курсы повышения квалификации в медколледже. 

Заметим, что еще 20 июня ее дочь обратилась с заявлением в милицию о том, что мать не выходит на связь. Однако, похоже, милиция никак на это заявление не отреагировала.

Все это время женщина была в Бобруйске.

 
Теги: Могилев
 
 
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В понедельник, 24 июня, в Бобруйске на железной дороге погибла женщина 1976 года рождения. Трагедия произошла в 4.56 утра, рядом со станцией «Бобруйск».
 
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