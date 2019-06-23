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Как в романе: встала на рельсы и закрыла лицо руками
Источник материала: Партизан
В понедельник, 24 июня, в Бобруйске на железной дороге погибла женщина 1976 года рождения. Трагедия произошла в 4.56 утра, рядом со станцией «Бобруйск».
Об этом «
Трагедия случилась между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Женщина попала под грузовой состав, следовавший в направлении Жлобина. Последнее, что заметил машинист перед ЧП, как она шагнула на рельсы и закрыла лицо руками.
Экстренное торможение результатов не дало – пешеход погибла на месте. При ней был обнаружен разряженный мобильный телефон. После подзарядки аппарата, удалось установить личность погибшей.
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Женщина проживала в Могилеве, работала в сфере здравоохранения. В Бобруйске проходила курсы повышения квалификации в медколледже.
Заметим, что еще 20 июня ее дочь обратилась с заявлением в милицию о том, что мать не выходит на связь. Однако, похоже, милиция никак на это заявление не отреагировала.
Все это время женщина была в Бобруйске.
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В понедельник, 24 июня, в Бобруйске на железной дороге погибла женщина 1976 года рождения. Трагедия произошла в 4.56 утра, рядом со станцией «Бобруйск».
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