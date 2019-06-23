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Почувствуй разницу! Власти Грузии по требованию протестующих изменят систему выборов. В Беларуси бы всех посадили

24.06.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О грядущей реформе сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент страны в 2020 году пройдут по пропорциональной системе.


Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Иванишвили отметил, что «Грузинская мечта» решила отказаться от смешанной системы, которая обычно дает преимущество правящей партии. Помимо этого в Грузии не будет избирательного барьера в 5%, передает РБК.

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Напомним, 21 июня в отставку ушел спикер парламента Ираклий Кобахидзе, на чем также настаивала оппозиция. Это было сделано по решению «Грузинской мечты», которую он представляет.

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили. «Единое национальное движение», созданное экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, представлено в парламенте шестью депутатами.


Массовые акции протеста в Грузии начались после того, как приехавший в Тбилиси депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Сторонники оппозиции обвинили в случившемся «Грузинскую мечту», на улицах Тбилиси произошли столкновения со спецназом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в том, что именно под ее влиянием начались акции протеста. После этого Владимир Путин своим указом объявил о приостановке полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность граждан.

 
 
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О грядущей реформе сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент страны в 2020 году пройдут по...
 
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