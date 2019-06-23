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Доллар откатился на минимум за 320 дней!

24.06.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в понедельник 24 июня завершились без изменения значения корзины валют, но доллар при этом грохнулся на минимум за 10,5 месяцев.

Курс доллара снизился ещё на 0,0065 BYN до 2,0352 BYN/USD. С начала месяца доллар рухнул на 0,0637 BYN, а с начала года уже на 0,1246 BYN(−5,77%). Больше половины падения пришлось на июнь.

Курс евро вырос на 0,0099 рубля до 2,3169 BYN/EUR, покинув минимум за 340 дней.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0013 рубля до 3,2365 BYN/100 RUB, но сделал это уже восьмой раз подряд и оказался на максимуме за 51 день.


Россия

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 22 копейки до 63,9095 RUB/USD — минимума почти за 11 месяцев с 2 августа 2018 года.

Курс евро поднялся на 32 копейки до 71,67 RUB/EUR и покинул минимум за 14,5 месяцев.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в понедельник 24 июня завершились без изменения значения корзины валют, но доллар при этом грохнулся на минимум за 10,5 месяцев.
 
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