Доллар откатился на минимум за 320 дней!

Курс доллара снизился ещё на 0,0065 BYN до 2,0352 BYN/USD. С начала месяца доллар рухнул на 0,0637 BYN, а с начала года уже на 0,1246 BYN(−5,77%). Больше половины падения пришлось на июнь.





Курс евро вырос на 0,0099 рубля до 2,3169 BYN/EUR, покинув минимум за 340 дней.





Курс российского рубля поднялся всего на 0,0013 рубля до 3,2365 BYN/100 RUB, но сделал это уже восьмой раз подряд и оказался на максимуме за 51 день.









Россия

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 22 копейки до 63,9095 RUB/USD — минимума почти за 11 месяцев с 2 августа 2018 года.





Курс евро поднялся на 32 копейки до 71,67 RUB/EUR и покинул минимум за 14,5 месяцев.