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Только одна отсрочка на учебу: опубликованы новые правила призыва в армию

24.06.2019 13:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая опубликовала в своем телеграм-канале проект изменений в правила призыва на воинскую службу.

Только одна отсрочка на учебу: опубликованы новые правила призыва в армию
Главное: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки для продолжения образования. Это означает, что после окончания бакалавриата парням придется отслужить в армии, а уже затем поступать в магистратуру и аспирантуру. 

Хорошая новость — служба в армии по желанию засчитывается в срок распределения.


По итогам прошедшей призывной кампании весной 2018 года потребность войск в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%. 

Призывными комиссиями предоставлено 30 111 отсрочек от призыва, из которых 24 057 — для продолжения образования (79,9%).

Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления закона в силу, будут сохраняться.

 
Теги: Новости
 
 
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Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая опубликовала в своем телеграм-канале проект изменений в правила призыва на воинскую службу.
 
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