ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе









Организация привела результаты исследования, согласно которым лидер "Барселоны" Лионель Месси зарабатывает в год около 84 млн долларов с учетом бонусов, что в два раза превышает суммарный оклад 1693 футболисток из топ-7 лиг мира (42,6 млн).





"Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин", — отмечает твиттер ООН.



