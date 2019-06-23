|
ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе
Источник материала: Партизан
ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе. И призвала бороться за равенство зарплат
Организация привела результаты исследования, согласно которым лидер "Барселоны" Лионель Месси зарабатывает в год около 84 млн долларов с учетом бонусов, что в два раза превышает суммарный оклад 1693 футболисток из топ-7 лиг мира (42,6 млн).
"Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин", — отмечает твиттер ООН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе. И призвала бороться за равенство зарплат
|
Свежие газеты
Архив (Разное)