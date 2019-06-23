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ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе

24.06.2019 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе. И призвала бороться за равенство зарплат



Организация привела результаты исследования, согласно которым лидер "Барселоны" Лионель Месси зарабатывает в год около 84 млн долларов с учетом бонусов, что в два раза превышает суммарный оклад 1693 футболисток из топ-7 лиг мира (42,6 млн). 

"Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин", — отмечает твиттер ООН.


 
 
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ООН посчитала, что Лионель Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболистки вместе. И призвала бороться за равенство зарплат
 
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