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«Одна команда». Объявляем конкурс для семей и пар, которые объединяет любовь к ЗОЖ

24.06.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хотите быть за ЗОЖ? Найти правильную команду — это уже полдела: будет и поддержка, и мотивация. А что, если этой командой становятся самые близкие? GO.TUT.BY объявляет конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Ждем ваши истории, автор лучшей получит приз — 300 рублей.


Фото: unsplash.com

Делиться своей историей мы предлагаем влюбленным парам и семьям (с детьми или без), где каждый — за ЗОЖ и занимается спортом. Не обязательно, чтобы спортивное хобби было общим на всю семью: может быть, кто-то любит бег, а кто-то йогу.

Для участия в конкурсе до 9:00 15 июля необходимо прислать фотографию героев вашей истории (а лучше несколько, ориентация фото горизонтальная, а не вертикальная), а также развернутый рассказ (документ в формате doc или docx) на электронный адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Не забудьте оставить свои контактные данные: ФИО, город, мобильный телефон.

В истории расскажите о себе и своей команде: сколько вам лет, кем вы работаете и чем занимаетесь?

Познакомились ли вы благодаря увлечению ЗОЖ — или решили разнообразить семейную жизнь общим хобби? Если есть дети, то кто за кем подтянулся в спорт: дети за активными родителями или наоборот? Как спорт повлиял на отношения? Как вы поддерживаете друг друга в этом увлечении? Может быть, и конфликты случаются? В чем плюсы того, чтобы быть спортивной парочкой или семьей? А минусы?

Как выглядят ваши тренировки — и как вписываются в семейный график? Какие цели вы перед собой ставите и каких результатов уже добились? Во сколько обходится такое совместное увлечение?

Возможно, вы вместе следите за питанием? Расскажите, как распределяются кулинарные обязанности в вашей паре. Каких продуктов вы избегаете? А может, есть любимый семейный рецепт?

Какой предпочитаете отдых: активный или пассивный? Как проходят ваши выходные?Какие семейные традиции появились у вас благодаря ЗОЖ?

Не будьте краткими — будьте интересными. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Мы ждем истории до 15 июля, но помните: чем раньше вы пришлете свою историю, тем больше шансов у нее быть опубликованной.

Среди всех вышедших на портале рассказов читатели выберут тот, который понравится им больше всего, и мы вручим автору денежный приз — 300 рублей.

Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 26 по 29 августа (включительно). Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 25 августа 2019 года (включительно).

Победитель будет объявлен 30 августа 2019 года. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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GO.TUT.BY объявляет конкурс «Одна команда» - о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки.
 
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