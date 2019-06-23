Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС

Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил с 1 января до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС.

Указ президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации.

Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.