|
Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС
Источник материала: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил с 1 января до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС.
Указ президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации.
Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил с 1 января до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС. Указ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)