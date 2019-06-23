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Поставки "грязной" нефти из России нанесли экономикам ряда государств колоссальный ущерб – "Гомельтранснефть Дружба"
Источник материала: Интерфакс
Поставки загрязненной хлоридами нефти из России нанесли экономикам ряда государств значительный ущерб, заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
"Прием ядовитой нефти негативно сказался на дорогостоящем оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, привел к длительному простою трубопроводной системы и повлечет существенное снижение объемов транспортировки в последующий период. Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесен колоссальный ущерб", - сказал Вериго, которого цитирует ведомственный журнал
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