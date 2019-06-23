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Для очистки нефтепровода "Дружба" потребуется 8 месяцев, в течение года система будет работать "вполсилы" – белорусский оператор

24.06.2019 14:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки "Дружбы") прогнозирует, что в течение ближайших 12 месяцев система нефтепровода "Дружба" будет работать "вполсилы" из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти.

"Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки", - заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, которого цитирует ведомственный журнал "Вестник Белнефтехима".

последует

 
 
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