"Грязная" нефть может быть вытеснена с территории Беларуси досрочно, уже в июле - "Гомельтранснефть Дружба"

Источник материала: Интерфакс

Некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси может быть вытеснена в Россию досрочно, до конца июля, а не к 15 августа, как планировалось ранее, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки) Андрей Вериго.

"Дорожная карта предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей грязной нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - сказал Вериго, которого цитирует ведомственный журнал "Вестник Белнефтехима" .

Он сообщил, что по состоянию на 15 июня в Россию было вытеснено 530 тыс. тонн загрязненной нефти из 850 тыс. тонн, которые находились в системе "Гомельтранснефть Дружба".

Главный инженер пояснил, что вытеснение грязной нефти осуществляется по сформированному кольцевому маршруту. "Поступающая с российской стороны чистая нефть движется по нитке трубопровода DN1000 до ЛПДС "Мозырь", оттуда перенаправляется по ниткам DN600 и DN700 до НПС "Кобрин", где "разворачивается" и идет по нитке DN800 через НПС "Туров" снова в Мозырь, откуда опять же по DN800 поступает обратно в Унечу (территория РФ – ИФ)", - сказал Вериго.

Он также сообщил, что транспортировка чистой российской нефти в направлении Польши, которая была возобновлена 9 июня, ведется по трубам DN600 и DN700 режимом 75 тыс. тонн в сутки. При этом из экспортного объема на границе с Польшей, согласно дорожной карте, отбирается около 10 тыс. тонн в сутки для замещения грязной нефти в третьей нитке DN800 в направлении Мозыря.

По оценке главного инженера, "весь западный участок (в системе "Гомельтранснефть Дружба" – ИФ) планируем освободить до конца июня, останется отрезок Мозырь-Унеча".

Вериго также считает, что работа нефтепровода в реверсивном режиме на участках Адамова Застава — Мозырь и Мозырь — Унеча, "уже говорит о его удовлетворительном состоянии". "Анализ состояния нефтепровода показывает, что он способен обеспечивать безопасную перекачку углеводородного сырья и при обратном движении", - добавил он.