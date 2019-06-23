«Должна быть самоцензура в интернете». Эксперт об информационной безопаности Беларуси

Источник материала: Tut.by

Алексей Беляев — политолог, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета, кандидат исторических наук — дал видеоинтервью на тему информационной безопасности Беларуси. Собрали самое важное.

В марте Президент Беларуси подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь». Согласно концепции, инфобезопасность Беларуси базируется на принципах информационного суверенитета и информационного нейтралитета. Первое означает, что государство само определяет правила владения, пользования и распоряжения национальными инфоресурсами, ведет независимую внешнюю и внутреннюю информационную политику и формирует национальную информационную инфраструктуру. Нейтралитет же в концепции понимается как миролюбивая внешняя информационная политика, уважение прав других государств в этой сфере, невмешательство в информационную сферу других стран, ненанесение вреда информационной инфраструктуре других стран и невовлечение в их конфликты.

Прежде всего, Алексей Викторович пояснил, что информационная безопасность обеспечивается техническим моментом («железом» и программным обеспечением) и наполнением информационного пространства. Но, конечно, невозможно наполнить белорусский рынок исключительно собственной продукцией.

— Тот же интернет, который является важным источником информации, превращается в хранилище данных, которые могут быть использованы для деструктивной деятельности. Когда любой мальчишка может найти способы создания взрывных устройств. Когда мы находим целые инструкции по оказанию сопротивления органам правопорядка или созданию подпольных сетей, то все это является не свободой слова, а вызовом для безопасности общества. Какая задача стояла в контексте принятой концепции информационной безопасности? Как совместить два момента: свободу слова и возможность контроля, нераспространения деструктивной информации, — отмечает Алексей Беляев.

По его словам, ответом является строгое следование принципам правового государства. На каждое действие в информационном пространстве должны быть свои законы, устанавливающие определенные рамки. Но речь идет не о жесткой цензуре.

— 30 лет Республика Беларусь существует в рамках открытого глобального мира, и никто не посягает, чтобы снова отгородиться железным занавесом. Но порядок должен быть для всех.

Эксперт отмечает, что целью было поставить не барьеры, а, скорее, указатели. Для этого перед законодательной властью, в первую очередь парламентом, была поставлена задача подготовить правовую базу для регулирования информационной сферы.

Также, по его мнению, следует создавать позитивный образ своей страны, чтобы противопоставить его «негативному восприятию нашего государства». В этом должны помочь сайты о Беларуси на иностранных языках: чем больше, тем лучше.

«Какой-нибудь блогер приедет в деревню, снимет яму посреди дороги и будет рассказывать, как все плохо»

При этом основой информационной безопасности Беларуси является информационный суверенитет — возможность выстраивать свою информационную политику без оглядки на других.

— Возможность давать гражданам те новости, что мы считаем нужными. Не когда мы вынуждены реагировать на высказывания о нас, а другие вынуждены слушать, что мы говорим сами о себе.

Как этого добиться — другой момент. Требуется серьезная перестройка работы СМИ, органов государственной власти. Мы часто можем слышать негатив в адрес органов власти, потому что они не афишируют свою деятельность, особенно на уровне местных властей. Например, у вас плохая дорога. Какой-нибудь блогер, который работает за чужие деньги, не за белорусские рубли, приедет в деревню, снимет яму посреди дороги и будет рассказывать на своем YouTube-канале, что «вот посмотрите, как все плохо, отвратительная дорога, не вкладываются средства». При этом сколько тысяч километров построено, сколько денег тратится на их содержание, остается за кадром.

Чтобы подобных вещей не было, каждый уважающий себя орган должен в публичном пространстве рассказывать о своей деятельности. Государственные телеканалы и газеты часто упрекают в официозе: «Зачем рядовому потребителю знать, сколько зерна намолотили и сколько молока надоили?». А, на мой взгляд, это рядовому потребителю как раз и нужно. Возможно, от обилия таких новостей немного замыливается глаз. А кто, кроме тех же официальных СМИ, об этом расскажет?

Если говорим о деятельности свободных художников, блогеров или сайтов, которые ориентируются на жареные новости, то они не информируют, а выискивают сенсации, и потом ради раскрутки своего имиджа или выполнения других задач, например, политического характера, будут обсасывать только эту информацию и не говорить ни о чем другом.

По мнению Беляева, повестку дня должны формировать «солидные издания», а информацию следует, по возможности, освещать нейтрально.

«Должна быть самоцензура в интернете»

Что касается фейковых новостей, то здесь эксперт предлагает довольно жесткие меры.

— Если новость явно ложная, не соответствует законодательству и несет какую-то опасность, деструктивность, то решением суда можно попытаться заблокировать подобный ресурс.

Так, сегодня все интернет-комментаторы должны проходить идентификацию и нести ответственность, если их сообщение не соответствует закону.

— Но ответственность должны нести и те компании, которые предоставляют свои площадки для этого высказывания. Должна быть самоцензура в интернете со стороны тех же крупных сетей.

Как отмечает политолог, крупные компании отказываются сотрудничать с небольшими государствами и выдавать сведения о «нарушителях». И здесь решением может оказаться создание собственной сети — «но мы пока таких примеров не видим».

— Если компании будут нарушать договоренность между ними и государством, то государство имеет право ограничить деятельность этих компаний, и запретить доступ в случае серьезных нарушений к всему этому продукту, — подытожил Алексей Беляев.