Заработок Месси в 2 раза больше, чем у 1693 футболисток 7 топ-лиг мира. ООН призвала к равенству зарплат в мужском и женском спорте

Источник материала: Tut.by

Организация объединенных наций подняла проблему неравенства зарплат в мужском и женском футболе.

В твиттере ООН приводятся результаты прошлогоднего исследования, в котором говорится о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси с учетом бонусов зарабатывает в год около 84 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем сумма заработков всех 1693 футболисток из топ-7 лиг мира, составляющая 42,6 миллиона долларов.

— Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании UN_Women, добивающейся одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин, — говорится в сообщении ООН.

