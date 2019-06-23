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Заработок Месси в 2 раза больше, чем у 1693 футболисток 7 топ-лиг мира. ООН призвала к равенству зарплат в мужском и женском спорте
Источник материала: Tut.by
Организация объединенных наций подняла проблему неравенства зарплат в мужском и женском футболе.
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— Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании UN_Women, добивающейся одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин, — говорится в сообщении ООН.
Лионель Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) — награды для лучшего футболиста мира.
Сегодня, 24 июня, Лионелю Месси исполняется 32 года. За карьеру он забил 671 гол в 820 матчах и завоевал со своими командами 36 трофеев.
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Заработок Месси в 2 раза больше, чем у 1693 футболисток 7 топ-лиг мира. ООН призвала к равенству зарплат в мужском и женском спорте
Организация объединнных наций подняла проблему неравенства зарплат в мужском и женском футболе.
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