Заработок Месси в 2 раза больше, чем у 1693 футболисток 7 топ-лиг мира. ООН призвала к равенству зарплат в мужском и женском спорте

Источник материала: Tut.by

Организация объединенных наций подняла проблему неравенства зарплат в мужском и женском футболе.



Reuters

В твиттере ООН приводятся результаты прошлогоднего исследования, в котором говорится о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси с учетом бонусов зарабатывает в год около 84 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем сумма заработков всех 1693 футболисток из топ-7 лиг мира, составляющая 42,6 миллиона долларов.

— Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании UN_Women, добивающейся одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин, — говорится в сообщении ООН.

1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women’s soccer leagues. During the #WomensWorldCup2019 , join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport . https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg — United Nations (@UN) 23 июня 2019 г.

Лионель Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) — награды для лучшего футболиста мира.

Сегодня, 24 июня, Лионелю Месси исполняется 32 года. За карьеру он забил 671 гол в 820 матчах и завоевал со своими командами 36 трофеев.