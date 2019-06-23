Собирала бутылки, бил жену, любил пепел. Как жили дети генсеков соцстран?

Источник материала: Аргументы и факты

На кладбище Генча в Бухаресте, у подножия скромной могилы Нику Чаушеску, сына расстрелянного в 1989 году всемогущего диктатора Румынии Николае Чаушеску, всегда лежат свежие цветы. Нику являлся классическим плейбоем: ужасно учился в институте, любил выпить и пройтись по девочкам. Отец готовил его в преемники, ввёл в состав исполкома Компартии Румынии, назначил губернатором провинции Сибиу. Ничего не помогало. Нику желания управлять страной не проявлял: начиная пить ракию с утра, уже к обеду, как свидетельствовали подчинённые, он лыка не вязал. Секретарши сына экс-президента менялись чуть ли не каждый месяц и были всё моложе и красивее. После свержения режима Чаушеску Нику арестовали, приговорив к 20 годам заключения.



Нику с родителями в аэропорту Кишинева, 1976 год. Фото: Commons.wikimedia.org

В тюрьме «наследник престола» провёл 3 года, однако затем его отпустили на волю ввиду плохого состояния здоровья. И это была не формальность. В 1996 году Нику умер в возрасте 45 лет от цирроза печени. Его сестра Зоя Чаушеску (по образованию — математик) тоже отсидела в тюрьме 8 месяцев. Зоя не занималась политикой, но любила роскошную жизнь, обожала тратить деньги: коллекционировала золотые украшения, одежду французских дизайнеров, антикварную мебель.

После революции имущество Зои и её дом конфисковали, пришлось переехать в крохотную квартирку мужа, профессора Мирчи Опряна. Работы у обоих супругов не было, Зоя собирала на улицах пустые бутылки, чтобы не умереть с голоду. В 2001 году я позвонил профессору Опряну с просьбой о встрече. Он сначала согласился, но потом передумал: «Простите, моя жена очень больна, я должен уделять ей время». Опрян самоотверженно ухаживал за утратившей блеск «румынской принцессой», невзирая на её нервные срывы и депрессии, и пытался заставить супругу бросить курить. Ничего не вышло… 57-летняя Зоя умерла от рака лёгких в 2006 году. Ещё один сын президента Чаушеску — 71-летний Валентин — до сих пор живёт в Бухаресте. По образованию он атомный физик, во время правления папы возглавлял футбольный клуб. Валентин тоже после революции загремел в тюрьму по обвинению в «подрыве национальной экономики», но в августе 1990 года его освободили. Последний оставшийся в живых отпрыск великого диктатора не даёт интервью и не появляется на публичных мероприятиях. Несколько раз различные партии собирались выдвинуть Валентина в президенты, он неизменно отказывался.



Зоя и Елена Чаушеску. 1978 г. Фото: Public Domain

Художник с прахом бабушки

Как известно, бывший лидер Германской Демократической Республики Эрих Хонеккер умер в эмиграции в Чили в 1994 году (он был болен раком). Его жена Маргот (экс-министр образования ГДР) скончалась там же, в Сантьяго, пережив мужа на 22 года. В своё время Маргот отказалась встретиться со мной как с российским журналистом. Она была страшно разозлена и обижена на Россию, ведь президент Борис Ельцин выдал укрывавшегося в РФ Эриха Хонеккера судебным органам ФРГ. Экс-лидер Восточной Германии пролежал в тюремной больнице полгода, был освобождён по состоянию здоровья и улетел в Чили. Теперь урны с прахом четы Хонеккеров хранятся дома у их друзей, а по вопросу захоронения идут яростные споры.



Семья Хонеккера в 1977 году. Фото: Commons.wikimedia.org

Дочь Эриха, 67-летняя Соня Хонеккер, и внук бывшего генсека ГДР, 45-летний Роберто Яньес (её сын от брака с чилийским эмигрантом, сбежавшим от Пиночета и жившим в социалистическом Берлине), никак не могут прийти к согласию. Соня хочет романтично развеять прах родителей над Тихим океаном, чтобы их пепел растаял в морской воде. Роберто же желает захоронить урны бабушки и дедушки в Восточном Берлине. Однако в 2018 году берлинский Сенат отказал в упокоении семейной четы Хонеккеров в Мемориале социалистов на центральном кладбище Фридрихсфельде, где похоронены столь значимые фигуры, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Формальное объяснение таково: кладбище — уже сугубо архитектурный памятник, там никого не хоронили с 1989 года. Тем не менее Роберто, написавший о себе книгу «Я был последним гражданином ГДР», обещает добиться справедливости. Яньес-Хонеккер зарабатывает на жизнь тем, что рисует картины, печатает книги лирических стихов и известен в Чили как неплохой музыкант.

Секс в инвалидном кресле

Последний руководитель социалистической Польши (в 1981-1990 гг.), генерал армии Войцех Ярузельский, умер в 2014 году в 90-летнем возрасте. Неоднократные попытки новых властей привлечь Ярузельского к уголовной ответственности окончились безрезультатно: генерал доказал, что действовал строго в рамках тогдашних законов. Незадолго до смерти экс-президент поссорился со своей женой Барбарой: та обвинила его в сексуальной связи с 50-летней сиделкой Малгожатой, заявив, что застала обоих в весьма пикантной позе.

Барбара наняла адвоката, собрала нужные бумаги и подала на развод: тут теперь и не поймешь, действительно 90-летний политик был лихим ловеласом даже в инвалидном кресле или пожилую жену генерала обуяли фантазии. Ярузельский вскоре скончался. Пани Ярузельская умерла через 3 года после него, в 2017. Похоронены они на разных кладбищах, таково было последнее желание Барбары. Их единственная дочь, 55-летняя Моника Ярузельская, получила образование психолога. Она учредила в начале девяностых популярный модный журнал «Твой стиль», где публиковала советы для девушек по поводу одежды, прически и косметики, сотрудничала с другими дамскими изданиями и до сих пор является известным и востребованным в Польше специалистом по женской моде и стилю. С 2013 года Моника активно пробует себя на писательском поприще, опубликовав автобиографию «Товарищ женщина» и пару продолжений: «Семья» и «Дыхание». А вот внук Войцеха Ярузельского, 15-летний Густав, на данный момент пока ещё учится в школе.



Похороны Войцеха Ярузельского, 2014 год. На переднем плане — Моника Ярузельская. Фото: www.globallookpress.com

Пьянки и жалобы в КГБ

Престарелый президент Народной Республики Болгария Тодор Живков отбыл шесть лет под домашним арестом, вышел на свободу в 1996 году и через пару лет умер. Его дочь Людмила скончалась ещё в 1981 году: тело нашли в бассейне на правительственной даче «Бояна». Согласно медицинскому заключению, 38-летняя женщина погибла от кровоизлияния в мозг. Её именем назвали бульвар в Софии, но в 1990 году переименование отменили.

Если верить книге журналиста-биографа Христо Христова, сын Живкова Владимир (разумеется, в честь Ленина) всегда был известен разгульными застольями и любовью к приключениям. Попытки папы Тодора продвинуть его во власть не дали нужного результата. С 1983 по 1989 годы Владимир Тодорович работал зампредом Комитета по культуре при правительстве Болгарии, но в офисе появлялся редко. Как утверждает Христов, проблемы с алкоголем позднее усугубились, в состоянии «под мухой» Владимир избивал свою жену, та убегала к родителям и жаловалась в КГБ Болгарии. Что интересно, после падения социализма сын Живкова (на данный момент ему уже 67 лет) «завязал» и ушёл в бизнес, став основателем нескольких коммерческих банков. В 2002-2003 гг. работал финансовым консультантом президента Болгарии Георгия Пырванова. Ещё лучше идёт карьера у внучки Живкова (дочери умершей в бассейне Людмилы), 53-летней Евгении.

После свержения дедушки женщину сперва обвиняли в массовых растратах: покупке мебели за $5 500 и строительстве личной виллы за 150 тысяч левов (денежная единица Болгарии). До суда дело не дошло. В 1991 году Евгения Живкова создала дом моды «Жени Стайл», которым управляет до сих пор: она как дизайнер разрабатывала форму для болгарских стюардесс. С 2001 по 2009 годы Евгения занималась политикой: стала депутатом Народного собрания Болгарии, но при этом не вступила в какую-либо партию. В 2007 году внучку экс-президента избрали в Парламентскую ассамблею Совета Европы — в общем, дела у неё идут очень хорошо. Ввиду безумной ностальгии по временам Живкова в Болгарии это и неудивительно.