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24 июня. События и люди

24.06.2019 05:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

24 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - Рождество Иоанна Крестителя.

Шотландия - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Варфоломей, Варнава. В этот день нельзя рвать траву.

РОДИЛИСЬ:

1771 Элевтер ДЮПОН, французский промышленник. Основатель одноименной компании.

1796 Ян ЧЕЧОТ, белорусский поэт и этнограф.

1881 Григорий Иванович КОТОВСКИЙ, красный командир, герой Гражданской войны. После смерти был забальзамирован в личном мавзолее. Стрижку налысо иногда называют «под Котовского».

1908 Марина Алексеевна ЛАДЫНИНА, российская актриса.

1912 Сергей Николаевич ФИЛИППОВ, российский актёр. Его отец был слесарем, а мать - портнихой. В юности занимался балетом.

1959 Инесса Анатольевна ДУШКЕВИЧ, белорусская артистка балета.

1968 Борис Абрамович ГЕЛЬФАНД, белорусский шахматист, международный гроссмейстер. С 1998 года живёт в Израиле.

1972 Эдуард Анатольевич ТРУХМЕНЁВ, белорусский актёр.

1976 Елена Вячеславовна ПЕРОВА, российская телеведущая, актриса и певица, бывшая участница группы «Лицей».

1987 Лионель Андрес МЕССИ, знаменитый аргентинский футболист. Родился в семье рабочего и уборщицы. Рост 169 см, вес 67 кг. Прозвища - Лео, Блоха, Малыш. Его состояние - более 300 млн евро. У Месси и его подруги Антонеллы РОКУЦЦО трое сыновей. В 2012 году Месси полностью оплатил лечение 6-летнего марроканца Валида КАШАША, который хотел стать футболистом, но не мог этого сделать из-за дефицита гормона роста.

СОБЫТИЯ

1497 Итальянский мореплаватель Джон КАБОТ открыл Канаду.

1717 В Англии была создана первая в мире масонская ложа. «Масон» в переводе с английского означает «каменщик». Символами масонства стали орудия труда каменщика: мастерок, отвес, циркуль, угольник. Соответственно, возникли и три степени иерархии масонов - ученик, подмастерье и мастер. Название же масонских собраний - «ложи» (что в переводе означает «сараи») произошло по аналогии с сараями, где хранили свои принадлежности средневековые каменщики.

1916 Впервые сумма контракта звезды Голливуда составило семизначную цифру. Мэри ПИКФОРД подписала контракт со студией «Парамаунт пикчерс» на сумму $1.040.000.

1930 Согласно классике, а городе Черноморске произошло два инцидента, связанные с гражданином А.И. КОРЕЙКО. Днём его пытался обчистить ПАНИКОВСКИЙ, выдающий себя за слепого, а поздним вечером сорвалась попытка нападения двух «грабителей», попросивших у Александра Ивановича прикурить.

1934 Столицу Украины перенесли из Харькова в Киев.

1947 В первый раз было официально зафиксировано появление НЛО. Американский бизнесмен Кеннет АРНОЛЬД, пилотируя свой самолёт над горой Ранье, увидел в воздухе девять похожих на тарелки объектов, которые летели строем со скоростью около 1200 миль в час. После сенсационного доклада Арнольда, в котором впервые появился термин «летающая тарелка», и началась регистрация неопознанных летающих объектов.

1959 В Москве Н. ХРУЩЁВ пообещал вице-президенту США Р. НИКСОНУ показать «кузькину мать».

1963 В студии Би-Би-Си в Лондоне впервые был продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.

1990 В Москве состоялся последний концерт Виктора ЦОЯ и группы «Кино».

1996 Американец Дейв ФЭРРОУ запомнил случайную последовательность из 52 перетасованных вместе колод карт (2704 штуки). Он бросил на них только один быстрый взгляд и повторил все карты всего с 6-ю ошибками.

1998 Американский музыкант С. ПРАЙС спел 683 слога за 54,5 секунды (мировой рекорд).

 
 
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