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Зампред «Белнефтехима» озвучила цифру потерь Беларуси из-за налогового маневра в России
24.06.2019 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bioenergogroup.com
За пять месяцев этого года потери составили около 130 миллионов долларов. Тем не менее, руководство концерна положительно оценивает перспективы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях.
Об этом рассказала заместитель председателя концернаСветлана Гурина в интервью журналу "Вестник Белнефтехима", пишет
"Белнефтехим" рассчитал последствия налогового маневра до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировал модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет.
В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на 127,7 долларов за тонну (при котировке 70 долларов за баррель). Светлана Гурина обратила внимание, что к этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, и значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах.
На нефтеперерабатывающих предприятиях разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра. Важнейшим этапом будет завершение инвестпроектов по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.
В 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь-апрель этого года эффект от реализуемых мер составил 41 млн рублей, эта работа будет продолжаться. Так, определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках.
Для эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями - повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках.
В целом, по словам Светланы Гуриной, белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты.Зампред "Белнефтехима" также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы. Для ликвидации негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. Вопрос о компенсации издержек Беларуси решается с российской стороной
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За пять месяцев этого года потери составили около 130 миллионов долларов. Тем не менее, руководство концерна положительно оценивает перспективы белорусских НПЗ в...
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