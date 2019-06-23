Зампред «Белнефтехима» озвучила цифру потерь Беларуси из-за налогового маневра в России

Источник материала: Ежедневник



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За пять месяцев этого года потери составили около 130 миллионов долларов. Тем не менее, руководство концерна положительно оценивает перспективы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях.

Об этом рассказала заместитель председателя концернаСветлана Гурина в интервью журналу "Вестник Белнефтехима", пишет БЕЛТА .

"Белнефтехим" рассчитал последствия налогового маневра до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировал модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет.

В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на 127,7 долларов за тонну (при котировке 70 долларов за баррель). Светлана Гурина обратила внимание, что к этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, и значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах.

На нефтеперерабатывающих предприятиях разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра. Важнейшим этапом будет завершение инвестпроектов по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.

В 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь-апрель этого года эффект от реализуемых мер составил 41 млн рублей, эта работа будет продолжаться. Так, определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках.

Для эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями - повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках.

В целом, по словам Светланы Гуриной, белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зампред «Белнефтехима» озвучила цифру потерь Беларуси из-за налогового маневра в России За пять месяцев этого года потери составили около 130 миллионов долларов. Тем не менее, руководство концерна положительно оценивает перспективы белорусских НПЗ в...

Зампред "Белнефтехима" также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы. Для ликвидации негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. Вопрос о компенсации издержек Беларуси решается с российской стороной