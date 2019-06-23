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Даже те, кто организовал палатки на улице Октябрьской, признали, что они «некрасивые»

24.06.2019 15:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Три дня назад мы рассказывали, как на хипстерскую, тусовочную улицу Октябрьскую перекрыли и устроили на ней ярмарку: ее тут же заполонили государственные торговые палатки. Возле «Хулигана» продавали вязаные носки, рукавицы, матрешки, лапти, валенки и еще бог знает что. Минчане забили тревогу, информация быстро распространилась по беларуским СМИ – и на следующий день число палаток заметно уменьшилось. Корреспонденты «Нашей Нивы» узнали у организаторов ярмарки, почему торговлю решили свернуть.

Торговля на Октябрьской развренулась благодаря администрации Ленинского района и «Минсквнешторгинвест». Директор последнего – Марина Саевич – рассказала, что улицу таким неоднозначным способом хотели прорекламировать к Европейским играм. Она пояснила: «Вечером уже все убрали. Вообще не нужно было фотографировать на стадии расстановки, мы же сами увидели, что палатки не очень красивые. На ровном месте создали ажиотаж. Мы их сами и собрали, просто слишком быстро появились публикации в интернете».

Саевич добавила, что закупить красивые палатки предприятия попросту не успели. Основная цель, которую они преследовали, – заинтересовать гостей. Поэтому на Октябрьской все же останутся торговые точки, но в виде фуд-зоны. Она пробудет здесь до 30 июня.

Читайте по теме: Шашлык и лапоть на улице Октябрьской – это результат того, что государство не советуется с людьми

 
 
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Три дня назад мы рассказывали, как на хипстерскую, тусовочную улицу Октябрьскую перекрыли и устроили на ней ярмарку: ее тут же заполонили государственные торговые...
 
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