Даже те, кто организовал палатки на улице Октябрьской, признали, что они «некрасивые»

Источник материала: KYKY

Три дня назад мы рассказывали , как на хипстерскую, тусовочную улицу Октябрьскую перекрыли и устроили на ней ярмарку: ее тут же заполонили государственные торговые палатки. Возле «Хулигана» продавали вязаные носки, рукавицы, матрешки, лапти, валенки и еще бог знает что. Минчане забили тревогу, информация быстро распространилась по беларуским СМИ – и на следующий день число палаток заметно уменьшилось. Корреспонденты «Нашей Нивы» узнали у организаторов ярмарки, почему торговлю решили свернуть.

Торговля на Октябрьской развренулась благодаря администрации Ленинского района и «Минсквнешторгинвест». Директор последнего – Марина Саевич – рассказала, что улицу таким неоднозначным способом хотели прорекламировать к Европейским играм. Она пояснила: «Вечером уже все убрали. Вообще не нужно было фотографировать на стадии расстановки, мы же сами увидели, что палатки не очень красивые. На ровном месте создали ажиотаж. Мы их сами и собрали, просто слишком быстро появились публикации в интернете».

Саевич добавила, что закупить красивые палатки предприятия попросту не успели. Основная цель, которую они преследовали, – заинтересовать гостей. Поэтому на Октябрьской все же останутся торговые точки, но в виде фуд-зоны. Она пробудет здесь до 30 июня.