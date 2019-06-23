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Даже те, кто организовал палатки на улице Октябрьской, признали, что они «некрасивые»
Источник материала: KYKY>
Три дня назад мы
Торговля на Октябрьской развренулась благодаря администрации Ленинского района и «Минсквнешторгинвест». Директор последнего – Марина Саевич – рассказала, что улицу таким неоднозначным способом хотели прорекламировать к Европейским играм. Она пояснила: «Вечером уже все убрали. Вообще не нужно было фотографировать на стадии расстановки, мы же сами увидели, что палатки не очень красивые. На ровном месте создали ажиотаж. Мы их сами и собрали, просто слишком быстро появились публикации в интернете».
Саевич добавила, что закупить красивые палатки предприятия попросту не успели. Основная цель, которую они преследовали, – заинтересовать гостей. Поэтому на Октябрьской все же останутся торговые точки, но в виде фуд-зоны. Она пробудет здесь до 30 июня.
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