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Стоимость беларуской компании Flo Health выросла до $230 млн

24.06.2019 14:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стоимость беларуской компании Flo Health оценили в 230 миллионов долларов, пишет dev.by. Она привлекла еще одного инвестора – Founders Fund, который вложил в нее 7,5 миллиона долларов.

Кто этот новый инвестор?

Founders Fund – один из ведущих венчурных фондов в Америке. На ранних стадиях он инвестировал в такие компании, как Airbnb, Spotify, Facebook и SpaceX. А среди его основателей и партнеров – IT- бизнесмен Питер Тиль, который, среди прочих, работал над созданием платежной системы PayPal.

Сколько Flo Health привлекла инвестиций в сумме?

20,5 миллиона долларов по итогу всех раундов. Причем, со слов инвестора Founders Fund Закариа Харгрейвса, для американского фонда это вложение стало первым в Восточной Европе. «Фонд инвестирует в умных людей, которые преследуют амбициозные цели и решают сложные задачи. Flo очень подходит под это описание», – пояснил Закариа.

Насколько успешно приложение Flo?

Владельцы компании подчеркивают, что приложение для женщин Flo на данный момент крайне популярно: в Европе и США им пользуются около 10% женщин в возрасте от 15 до 40 лет. За год активная аудитория выросла вдвое: в начале 2019 года в программе ввели монетизацию.

 
 
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Стоимость беларуской компании Flo Health оценили в 230 миллионов долларов, пишет dev.by. Она привлекла еще одного инвестора – Founders Fund, который вложил в нее 7,5 миллиона...
 
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