36 абитуриентов написали ЦТ по русскому языку на 100 баллов

Источник материала: Аргументы и факты

Результаты централизованного тестирования по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК, 100 баллов на ЦТ по русскому языку набрали 36 абитуриентов.

Примечательно, что в 2018 году абитуриентов с абсолютным результатом на ЦТ по русскому языку было больше – 54, пишет БЕЛТА . В то же время средний балл по предмету вырос с 37,67 в прошлом году до 52,34 в нынешнем.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ» ЦТ по белорусскому языку написали на 100 баллов 42 человека. Это ровно в 2 раза больше, чем в прошлом году. Средний балл всех, кто сдавал белорусский язык в этом году, – 51,41. В прошлом году он был 35,92.

Следующее централизованное тестирование пройдет 25 июня (вторник). Абитуриенты сдадут экзамен по физике. Начало испытания – в 11.00.