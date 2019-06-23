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36 абитуриентов написали ЦТ по русскому языку на 100 баллов

24.06.2019 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

36 абитуриентов написали ЦТ по русскому языку на 100 баллов
Фото из открытых источников

Результаты централизованного тестирования по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК, 100 баллов на ЦТ по русскому языку набрали 36 абитуриентов.

36 абитуриентов написали ЦТ по русскому языку на 100 баллов ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 абитуриента

Примечательно, что в 2018 году абитуриентов с абсолютным результатом на ЦТ по русскому языку было больше – 54, пишет БЕЛТА. В то же время средний балл по предмету вырос с 37,67 в прошлом году до 52,34 в нынешнем.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ» ЦТ по белорусскому языку написали на 100 баллов 42 человека. Это ровно в 2 раза больше, чем в прошлом году. Средний балл всех, кто сдавал белорусский язык в этом году, – 51,41. В прошлом году он был 35,92.

Следующее централизованное тестирование пройдет 25 июня (вторник). Абитуриенты сдадут экзамен по физике. Начало испытания – в 11.00.

 
 
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Стали известны результаты централизованного тестирования-2019 по русскому языку.
 
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