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В Осиповичах бесправник на Volkswagen сбил 4-летнего ребёнка

24.06.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 22 июня в Осиповичах произошёл наезд на маленького ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 22-летний местный житель на Volkswagen ехал по улице Черняховского. В какой-то момент на проезжую часть из-за стоявшего на обочине транспорта выбежал 4-летний ребёнок.  

Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода. Малолетний получил травмы и был доставлен в больницу.  

Отмечается, что мужчина не получал водительские права.  

Летом 2019 года в Ивановском районе 7-летний мальчик попал под колёса «Нивы».  

Школьник был госпитализирован – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. Днём 22 июня в Осиповичах произошёл наезд на маленького ребёнка.   Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 22-летний местный житель на...
 
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