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В Осиповичах бесправник на Volkswagen сбил 4-летнего ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 22 июня в Осиповичах произошёл наезд на маленького ребёнка.
Как
Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода. Малолетний получил травмы и был доставлен в больницу.
Отмечается, что мужчина не получал водительские права.
Летом 2019 года в Ивановском районе 7-летний мальчик попал под колёса «Нивы».
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Новости Беларуси. Днём 22 июня в Осиповичах произошёл наезд на маленького ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 22-летний местный житель на...
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