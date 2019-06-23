Самую мощную модификацию хетчбэка Mini показали на Нюрбургринге

Источник материала: Tut.by

Компания Mini проводит ездовые испытания самой мощной версии своего трехдверного хетчбэка — в минувший уикенд в рамках марафона «24 часа Нюрбургринга» британцы показали публике закамуфлированный прототип нового поколения John Cooper Works GP.





В концептуальном виде этот автомобиль Mini демонстрировала осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Как и шоу-кар, серийная машина получит эффектный аэродинамический обвес с наружными накладками из углепластика, задним диффузором с двустволкой выхлопных патрубков и выступающим и совсем не маленьким антикрылом на крыше.





О технической составляющей нового John Cooper Works GP в компании пока не рассказали. Ожидается, что под капотом хот-хетча пропишется новая двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 306 лошадиных сил, которая с недавних пор устанавливается на «заряженные» версии моделей Clubman и Countryman .





Прежний John Cooper Works GP появился в 2012 году и Северную петлю он был способен преодолеть за 8 минут 23 секунды. Новая «трехвдерка», уверяют разработчики, уже намного быстрее: во время первых испытаний она проехала трассу примерно за 8 минут. И это, разумеется, еще не предел, ведь доводка машины продолжается.





Рыночный дебют нового John Cooper Works GP состоится в следующем году. Как и у предшественника, у новинки будет ограниченный тираж: англичане выпустят 3000 единиц своей «зажигалки».