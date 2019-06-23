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Россия продлила действие продовольственного эмбарго
24.06.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.milkbranch.ru
Владимир Путин продлил запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из европейских стран.
Действие продовольственного эмбарго продлено еще на год – до конца 2020 года, пишет
Контрсанкции были введены в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции, в 2014 году. В первоначальный указ о контрсанкциях внесены изменения. Так, транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров разрешаются "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС". При этом такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит этого груза, должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, теперь в указе прописано разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования.
Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.
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Владимир Путин продлил запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из европейских стран.
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