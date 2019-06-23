Россия продлила действие продовольственного эмбарго

Источник материала: Ежедневник



фото: news.milkbranch.ru

Владимир Путин продлил запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из европейских стран.

Действие продовольственного эмбарго продлено еще на год – до конца 2020 года, пишет ТАСС . О продлении эмбарго говорится в соответствующем указе российского президента, опубликованном 24 июня.

Контрсанкции были введены в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции, в 2014 году. В первоначальный указ о контрсанкциях внесены изменения. Так, транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров разрешаются "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС". При этом такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит этого груза, должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, теперь в указе прописано разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования.

Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.