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В России могут запретить BlaBlaCar

24.06.2019 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.



В пресс-службе BlaBlaCar отказались от комментариев.

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам. 

По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.

Суд пришел к выводу, что это дело ему неподсудно.

В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.


BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис поездок с попутчиками. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в России. 

В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.

 
 
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из...
 
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