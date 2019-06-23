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В России могут запретить BlaBlaCar
Источник материала: Партизан
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
В пресс-службе BlaBlaCar отказались от комментариев.
Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам.
По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.
Суд пришел к выводу, что это дело ему неподсудно.
В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.
BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис поездок с попутчиками. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в России.
В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из...
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