В России могут запретить BlaBlaCar









В пресс-службе BlaBlaCar отказались от комментариев.





Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" в ноябре 2018 года уже просила Таганский суд запретить BlaBlaCar. Она обвинила сервис в помощи нелегальным перевозчикам.





По мнению истцов, водители, используя BlaBlaCar, уходят от налогов и не несут расходов на обеспечение безопасность пассажиров.





Суд пришел к выводу, что это дело ему неподсудно.





В BlaBlaCar, комментируя тогда отказ Таганского суда Москвы рассматривать иск, отметили, что истцы недопонимают специфику деятельности компании.









BlaBlaCar — крупнейший в мире сервис поездок с попутчиками. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в России.





В январе этого года компания вышла на автобусный рынок, запустив платформу BlaBlaCar Pro для регулярных автобусных перевозчиков.