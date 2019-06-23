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Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке

24.06.2019 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главную ошибку компании.



По его словам, это его «неумелое руководство, которое привело к тому, что Microsoft не стало тем, чем является Android».

Сегодня Android является универсальной операционной системой, которая поддерживается на всех устройствах, помимо Apple. Google купила Android как минимум за $50 млн в 2005 году.

Глава компании отметил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft заработать $400 млрд.

«На рынке есть только одно место для операционной системы не от Apple, и сколько это стоит? $400 млрд., которые могли бы переместиться из компании G [Google] в компанию M [Microsoft]», — добавил Гейтс.


 
 
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Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главную ошибку компании.
 
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