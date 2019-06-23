Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке









По его словам, это его «неумелое руководство, которое привело к тому, что Microsoft не стало тем, чем является Android».





Сегодня Android является универсальной операционной системой, которая поддерживается на всех устройствах, помимо Apple. Google купила Android как минимум за $50 млн в 2005 году.





Глава компании отметил, что альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft заработать $400 млрд.





«На рынке есть только одно место для операционной системы не от Apple, и сколько это стоит? $400 млрд., которые могли бы переместиться из компании G [Google] в компанию M [Microsoft]», — добавил Гейтс.



