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Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр
Источник материала: Партизан
Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщает
«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу, — рассказал сам Милорад Додик. — После того как они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова».
Додик приветствовал спортивные делегации Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Он отметил, что понимает президента Сербии, который не присутствовал на церемонии в связи с участием делегации Косова.
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Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу...
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