Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр

«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу, — рассказал сам Милорад Додик. — После того как они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова».





Додик приветствовал спортивные делегации Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Он отметил, что понимает президента Сербии, который не присутствовал на церемонии в связи с участием делегации Косова.



