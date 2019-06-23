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Еще один политик совершил демарш на церемонии открытия Европейских игр

24.06.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщает Радио «Свабода» со ссылкой на боснийский телеканал BN.

«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу, — рассказал сам Милорад Додик. — После того как они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова».

Додик приветствовал спортивные делегации Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Он отметил, что понимает президента Сербии, который не присутствовал на церемонии в связи с участием делегации Косова.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня Милорад Додик, занимающий номинально высшую должность главы Боснии и Герцеговины, покинул ложу...
 
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