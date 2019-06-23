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До +16 днем. В Беларуси к концу недели похолодает

24.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

До +16 днем. В Беларуси к концу недели похолодает

Во вторник, 25 июня будет без осадков.

Три недели летнего зноя, когда столбик термометра бил жаркие рекорды один за другим, похоже, подходят к концу. 
 
Синоптики, сверив карты и прогнозы с небесной канцелярией, наконец предрекают долгожданные +14 — +16 по Цельсию. 
 

Температура, если верить прогнозам, опустится за одни сутки — еще 25 июня в четверг днем термометры будут держаться на отметке +25-+27, но уже в пятницу метеорологи обещают  +16-+18. А в выходные среднесуточная температура в стране окажется по прогнозам на уровне +14 — +16 по Цельсию.

https://grodnonews.by/

 
 
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Во вторник, 25 июня будет без осадков. Три недели летнего зноя, когда столбик термометра бил жаркие рекорды один за другим, похоже, подходят к концу.    Синоптики,...
 
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