К концу недели жара в Беларуси спадет

Жаркая погода уже через несколько дней немного спадет, к пятнице ожидается не выше +23.

Завтра, 25 июня, будет без осадков. Ночью будет +7..+17°С, днем +23..+29°С.

26 июня погода существенно не изменится. Без осадков, ночью +8..+16°С, днем от +23°С (на северо-востоке) до до +32°С (на западе страны), сообщили в Белгидромете.

27 июня начнет холодать. Ночью преимущественно на северо-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, в отдельных районах возможен град.

Ветер днем во многих регионах — сильный порывистый. Ночью ожидается +14..+20°С, днем +19..+31°С. Холоднее всего традиционно будет в северных районах, максимальная температура на юго-востоке.

В пятницу, 28 июня, ожидается прохладная ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Минимальная температура ночью +9…16 °С, максимальная днем +16…23 °С.