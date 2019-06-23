Аналитическое агентство России провело опрос, по итогом которого выяснилось, что россияне любят белорусскую кухню наравне с итальянской и французской.

Беларусь вошла в топ-5 популярных направлений для зарубежного гастрономического туризма. Сам перечень составило аналитическое агентство «Турстат» на основе опроса в честь Дня устойчивой гастрономии. При этом респондентов спрашивали о том, в какую страну лучше всего отправляться для изучения местной гастрономии. Вместе с нашей страной популярными направлениями для гастрономических путешествий оказались Грузия, Италия, Армения и Франция. Внутри России самыми интересными для гастротуризма городами стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. За гастропутешествия в Беларусь отдали голос 6% респондентов, аналогичное число голосов у ценителей итальянской и французской кухни. Возглавила рейтинг Грузия с показателем в 16%, а за гастротуры в Армению проголосовало 10% опрошенных.

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