20 июня делегация из Китайской Народной Республики посетила Смолевичи для обмена культурным опытом. В числе гостей были представители благотворительного фонда компании “Чайна мерчантс групп”, а также артисты Гонконгского хореографического ансамбля, которые 21 и 22 июня выступили в Белорусском государственном академическом музыкальном театре с балетным спектаклем.





В стенах городского Дома культуры делегацию из Поднебесной встречали заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Кузнецов и председатель районного Совета депутатов Марина Клюева. В танцевальном зале специально для гостей была организована выставка работ мастеров районного Центра ремесел и членов народного клуба «Земляки». Наш район славится талантливыми людьми, которые мастерят изделия из лозы и соломы, шьют обрядовых кукол, занимаются вышивкой, бисероплетением – всего не перечислить. Стоит сказать, что работы смолевичских умельцев смогут увидеть и даже увезти с собой гости II Европейских игр – выставка-продажа будет организована в Минске в дни спортивного форума.





Осмотрев выставку, пообщавшись с авторами самобытных работ, гости переместились в соседний зал, где их ждал концерт в исполнении творческих коллективов и солистов Смолевиччины. Народный ансамбль песни «Ад шчырага сэрца», народный фольклорный коллектив «Маладзічкі» Дома культуры пос.Усяж, дуэт саксофонистов Никита Сокол и Вячеслав Зеленский и другие артисты налаживали со зрителями диалог на языке искусства. Несмотря на языковой барьер, они смогли передать настроение и эмоциональный посыл гостям, которые были впечатлены яркими выступлениями и щедро одаривали талантливых смолевичан аплодисментами. В завершение теплой и по-настоящему дружеской встречи хозяев на сцене сменили гости – национальный китайский танец исполнили артисты Гонконгского хореографического ансамбля.





Подобные встречи помогают развивать творческие связи, знакомиться с историей и традициями, обмениваться бесценным культурным опытом. Как отмечали участники делегации из Китая, гостеприимство и открытость белорусов – замечательный повод еще не раз вернуться в нашу страну снова.









Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.