Через всю войну до парада на Красной площади





Когда еще до проведения реорганизации работала Юрьевская средняя школа, ее учащиеся, особенно мальчишки, любили навещать своего односельчанина дядю Мишу – ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ильича Шевеля. Ребята помогали пожилому человеку по хозяйству – воды принести, дрова сложить, но прежде всего, послушать его интересные рассказы о военном времени.

А поделиться воспоминаниями Михаилу Ильичу было о чем. Родился он и вырос в своей родной деревне Юрьево еще до войны. Работал в местном колхозе на разных работах.

В первые же дни фашистского нашествия парня призвали в Красную Армию, в зенитные войска, в подразделение противовоздушной обороны. В один из немецких налетов Михаил был ранен. После госпиталя бойца зачислили разведчиком стрелкового полка. Михаил Ильич участвовал во многих боевых операциях, в освободительных боях за города Кременчуг, Харьков, Запорожье, другие города и села Украины, воевал в Молдавии, Австрии. Смерть не раз ходила рядом, но Бог миловал – остался жив. Последний победный залп из автомата вместе с боевыми товарищами сделал на подступах к Берлину.

Михаилу Ильичу выпала великая честь быть участником исторического парада Победы в Москве. 24 июня 1945 года в составе сводного полка Первого Белорусского фронта, чеканя шаг, шел боец по Красной площади столицы. А на его парадном кителе сияли два ордена Славы, медали «За отвагу», «За победу над Германией». И чувство гордости за свою страну, за Великую Победу переполняло сердце воина.

Он, простой парень из тихого белорусского села, вместе со всем советским народом также заслонял собой от врага Родину и выжил в жесточайшей войне, и победил.

В родную деревню Михаил Шевель вернулся после демобилизации только в 1947 году. Освоил одну из самых мирных профессий – строителя, многие годы работал мастером в районной дорожной организации. Скоро к военным наградам прибавилась еще одна – мирная: медаль «За трудовые заслуги».

Михаил Ильич всегда пользовался уважением односельчан: за какое бы дело он не брался, исполнял с большой ответственностью, по совести. К его жизненной мудрости прислушивались и взрослые, и дети.

Вот такие люди приближали светлый день Победы. Михаила Ильича уже нет среди нас, но мы помним и гордимся своим земляком.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото из архива редакции и Александра ВОЛОДЬКО.