Уважаемая редакция!

Вот и наступило лето…. Но мы встречаем его в этом году с небольшой грустью и радостью одновременно. Наша дочь Анастасия окончила начальную школу. Впереди новый ответственный этап в жизни. И мы хотим выразить слова признательности ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи» и классному руководителю Марине Ивановне Бураковой.

Марина Ивановна — первоклассный педагог, всецело преданный своему делу. Четыре года она занимала в жизни нашей дочери важное место, была для нее добрым другом и наставником, сформировала в ней основные человеческие качества. Марина Ивановна очень ответственно подходила к обучению и воспитанию детей. На протяжении всего периода обучения чувствовалось ласковое и трепетное отношение к детям. Мы очень рады, что на пути у нашей дочери встречаются только хорошие люди. До сих пор вспоминаем воспитателей в детском саду – Ирину Николаевну Апацкую и Татьяну Григорьевну Дубовскую (ГУО «Ясли-сад №1 г. Смолевичи»). Надеемся, что их вклад в воспитание нашей дочери даст свои плоды.

Огромное Вам спасибо, Марина Ивановна! Низкий Вам поклон за Ваш труд!

С уважением, семья Вадима и Алеси ДИРКО.