В Ивацевичском районе мотоциклист-бесправник переехал пьяного односельчанина и скрылся

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе мотоциклист-бесправник переехал лежащего на проезжей части пьяного односельчанина и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Случай произошел 23 июня в половине третьего ночи в деревне Вулька-Телеханская. По предварительной информации, 18-летний местный житель ехал на мотоцикле по ул. Первомайской. Около дома №54 он наехал на лежащего на проезжей части 27-летнего односельчанина, после чего скрылся с места происшествия. Пешехода с травмами госпитализировали в Ивацевичскую центральную районную больницу.

Сотрудники милиции установили личность мотоциклиста и спустя несколько часов после аварии задержали его по месту жительства. Как оказалось, у молодого человека нет водительских прав. Проводится проверка.