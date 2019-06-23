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В Ивацевичском районе мотоциклист-бесправник переехал пьяного односельчанина и скрылся

24.06.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе мотоциклист-бесправник переехал лежащего на проезжей части пьяного односельчанина и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Ивацевичском районе мотоциклист-бесправник переехал пьяного односельчанина и скрылся

Случай произошел 23 июня в половине третьего ночи в деревне Вулька-Телеханская. По предварительной информации, 18-летний местный житель ехал на мотоцикле по ул. Первомайской. Около дома №54 он наехал на лежащего на проезжей части 27-летнего односельчанина, после чего скрылся с места происшествия. Пешехода с травмами госпитализировали в Ивацевичскую центральную районную больницу.

Сотрудники милиции установили личность мотоциклиста и спустя несколько часов после аварии задержали его по месту жительства. Как оказалось, у молодого человека нет водительских прав. Проводится проверка.

 
 
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  В Ивацевичском районе мотоциклист-бесправник переехал лежащего на проезжей части пьяного односельчанина и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского...
 
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