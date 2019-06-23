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II Европейские игры – четвертый соревновательный день

24.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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II Европейские игры – четвертый соревновательный день

Минск продолжает принимать II Европейские игры. В четвертый соревновательный день участники разыграют 14 комплектов наград.

Чемпионов и призеров определят в 8 видах спорта. Лучших назовут в баскетболе, дзюдо, прыжкам на батуте, спортивной аэробике, пулевой и стендовой стрельбе. Кроме того, продолжаются предварительные соревнования по боксу, стрельбе из лука, стартует турнир бадминтонистов. Также пройдет предварительный этап соревнований по настольному теннису. Наши корреспонденты следят за событиями на главных спортивных площадках.

БелТА.


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Теги: Минск
 
 
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Минск продолжает принимать II Европейские игры. В четвертый соревновательный день участники разыграют 14 комплектов наград. Чемпионов и призеров определят в
 
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