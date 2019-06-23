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В числе участников II Евроигр Карина Ярмоленко и Александр Василевский, начинавшие свой путь в большой спорт на Случчине
24.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В составе сборной Беларуси по художественной гимнастике, завоевавшей золото II Евроигр – Карина Ярмоленко (на фото вторая слева), которая начинала заниматься этим видом спорта в Слуцкой спортшколе у тренера Елены Караневской.
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В числе участников II Евроигр Карина Ярмоленко и Александр Василевский, начинавшие свой путь в большой спорт на Случчине
В составе сборной Беларуси по художественной гимнастике, завоевавшей золото II Евроигр – Карина Ярмоленко (на фото вторая слева), которая начинала заниматься этим...
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