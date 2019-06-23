В числе участников II Евроигр Карина Ярмоленко и Александр Василевский, начинавшие свой путь в большой спорт на Случчине

Источник материала: Слуцк Город





В составе сборной Беларуси по художественной гимнастике, завоевавшей золото II Евроигр – Карина Ярмоленко (на фото вторая слева), которая начинала заниматься этим видом спорта в Слуцкой спортшколе у тренера Елены Караневской.





В соревнованиях легкоатлетов на Евроиграх принимает участие уроженец Случчины Александр Василевский. Он окончил Танежицкую среднюю школу, Военную академию.