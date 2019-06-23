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День молодёжи в Слуцке отметят 29 июня. Опубликована программа

24.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

День молодёжи в Слуцке отметят 29 июня. Опубликована программа

В субботу, 29 июня, Слуцк отметит День молодёжи. Основная часть программы пройдёт на городской площади и к полуночи закончится дискотекой.

Развлекательная часть начнётся в городском парке с фестиваля красок holi, который продлится с 15:00 до 17:30.

В отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома параллельно с 13:00 до 16:00 пройдёт акция «Рождение семьи» с поздравлениями молодожёнов.

Наконец, на центральной городской площади в 19:00 начнётся концертная программа «Молодость. Творчество. Талант» и чествование молодёжи района.

С 20:30 до 21:30 возле райисполкома состоится концерт слуцкой группы «Traffic City», а после этого начнётся дискотека «Energy», которая продлится до 00:00.


Slutsk-Gorod.by
Фото: Анастасия Пекарь

 
 
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В субботу, 29 июня, Слуцк отметит День молодёжи. Основная часть программы пройдёт на городской площади и к полуночи закончится дискотекой а развлекательная часть...
 
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