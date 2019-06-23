День молодёжи в Слуцке отметят 29 июня. Опубликована программа

Источник материала: Слуцк Город





В субботу, 29 июня, Слуцк отметит День молодёжи. Основная часть программы пройдёт на городской площади и к полуночи закончится дискотекой.

Развлекательная часть начнётся в городском парке с фестиваля красок holi, который продлится с 15:00 до 17:30.

В отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома параллельно с 13:00 до 16:00 пройдёт акция «Рождение семьи» с поздравлениями молодожёнов.

Наконец, на центральной городской площади в 19:00 начнётся концертная программа «Молодость. Творчество. Талант» и чествование молодёжи района.

С 20:30 до 21:30 возле райисполкома состоится концерт слуцкой группы «Traffic City», а после этого начнётся дискотека «Energy», которая продлится до 00:00.



Slutsk-Gorod.by

Фото: Анастасия Пекарь