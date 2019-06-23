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День молодёжи в Слуцке отметят 29 июня. Опубликована программа
24.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 29 июня, Слуцк отметит День молодёжи. Основная часть программы пройдёт на городской площади и к полуночи закончится дискотекой.
Развлекательная часть начнётся в городском парке с
В отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома параллельно с 13:00 до 16:00 пройдёт акция «Рождение семьи» с поздравлениями молодожёнов.
Наконец, на центральной городской площади в 19:00 начнётся концертная программа «Молодость. Творчество. Талант» и чествование молодёжи района.
С 20:30 до 21:30 возле райисполкома состоится концерт слуцкой группы «Traffic City», а после этого начнётся дискотека «Energy», которая продлится до 00:00.
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В субботу, 29 июня, Слуцк отметит День молодёжи. Основная часть программы пройдёт на городской площади и к полуночи закончится дискотекой а развлекательная часть...
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