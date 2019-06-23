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Правительство дополнило перечень заготовителей, которым будут предоставлены субсидии
24.06.2019 16:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pesticidy.by
Субсидии будут предоставлены на уплату части процентов за пользование кредитами.
Согласно постановлению Сомина от 20 июня, перечень заготовителей, которым в 2019 – 2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами, пополнится. Так, в перечень внесены открытые акционерные общества ”Могилевхлебопродукт“ – управляющая компания холдинга ”Могилевхлебопродукт“, ”Бобруйский завод растительных масел“ и ”Климовичский комбинат хлебопродуктов“.
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Субсидии будут предоставлены на уплату части процентов за пользование кредитами.
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