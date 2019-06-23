Правительство дополнило перечень заготовителей, которым будут предоставлены субсидии

Источник материала: Ежедневник



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Субсидии будут предоставлены на уплату части процентов за пользование кредитами.

Согласно постановлению Сомина от 20 июня, перечень заготовителей, которым в 2019 – 2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами, пополнится. Так, в перечень внесены открытые акционерные общества ”Могилевхлебопродукт“ – управляющая компания холдинга ”Могилевхлебопродукт“, ”Бобруйский завод растительных масел“ и ”Климовичский комбинат хлебопродуктов“.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.