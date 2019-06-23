Оценку эффективности пенсионной реформы проведут в Беларуси

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Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, где рассматривались проекты законов по утверждению отчетов об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и республиканского бюджета за 2018 год, передает БЕЛТА.

"Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, есть только предварительные расчеты. Но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда", - сказал Максим Ермолович.

Специалисты проанализируют, как отразилась реформа на уровне пенсий.

В 2018 году бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения исполнен с профицитом Br315 млн. Как рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, доходы фонда сложились в размере Br13,9 млрд, расходы - Br13,6 млрд. Наибольшая часть средств направлена на выплату пенсий (около 77,2% общей суммы) - свыше Br10,5 млрд, что превышает уровень 2017 года на 11%.

"Финансирование расходов за счет средств государственного социального страхования проводилось своевременно и в полном объеме", - подчеркнул Валерий Ковальков.

Средний размер назначенных пенсий за 2018 год в республике составил Br342,23, пенсий по возрасту - Br352,11, минимальный размер пенсии по возрасту - Br255,1. Реальный размер назначенных пенсий увеличился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Соотношение средней пенсии по возрасту к средней заработной плате - 36,8%.

В Беларуси на основании Указа №137 от 11 апреля 2016 года "О совершенствовании пенсионного обеспечения" в течение шести лет (с 2017 по 2022 год) приводится в действие пенсионная реформа. Ежегодно с первого января 2017 года минимальный возраст для оформления трудовой пенсии увеличивается на шесть месяцев, и к началу 2022 года он составит 58 лет для женщин и 63 года - для мужчин.