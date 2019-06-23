ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оценку эффективности пенсионной реформы проведут в Беларуси

24.06.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Оценку эффективности пенсионной реформы проведут в Беларуси
Фото из открытых источников

Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, где рассматривались проекты законов по утверждению отчетов об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и республиканского бюджета за 2018 год, передает БЕЛТА.

"Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, есть только предварительные расчеты. Но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда", - сказал Максим Ермолович.

Специалисты проанализируют, как отразилась реформа на уровне пенсий.

Оценку эффективности пенсионной реформы проведут в Беларуси Какие пенсии получают госслужащие и парламентарии в Беларуси?

В 2018 году бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения исполнен с профицитом Br315 млн. Как рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, доходы фонда сложились в размере Br13,9 млрд, расходы - Br13,6 млрд. Наибольшая часть средств направлена на выплату пенсий (около 77,2% общей суммы) - свыше Br10,5 млрд, что превышает уровень 2017 года на 11%.

"Финансирование расходов за счет средств государственного социального страхования проводилось своевременно и в полном объеме", - подчеркнул Валерий Ковальков.

Средний размер назначенных пенсий за 2018 год в республике составил Br342,23, пенсий по возрасту - Br352,11, минимальный размер пенсии по возрасту - Br255,1. Реальный размер назначенных пенсий увеличился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Соотношение средней пенсии по возрасту к средней заработной плате - 36,8%.

В Беларуси на основании Указа №137 от 11 апреля 2016 года "О совершенствовании пенсионного обеспечения" в течение шести лет (с 2017 по 2022 год) приводится в действие пенсионная реформа. Ежегодно с первого января 2017 года минимальный возраст для оформления трудовой пенсии увеличивается на шесть месяцев, и к началу 2022 года он составит 58 лет для женщин и 63 года - для мужчин.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов совместно с Министерством труда и социальной защиты проведет оценку эффективности пенсионной реформы Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство дополнило перечень заготовителей, которым будут предоставлены субсидии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика