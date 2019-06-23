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Беларусь должна построить мощный резервуарный парк для обеспечения нефтяного запаса – "Гомельтранснефть Дружба"

24.06.2019 16:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси необходимо построить мощный парк современных резервуаров для создания нефтяного запаса, заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, комментируя "уроки" в связи с поставками загрязненной хлоридами нефти в конце апреля.

"Следует обратить внимание, что до сих пор концепция энергобезопасности страны строилась на том, что имеющаяся в трубопроводе нефть также является нашим резервом. Мы всегда смотрели на эту нефть как на государственный запас, который можно будет использовать в критической ситуации. Но практика показала, что весь стратегический запас может быть уничтожен буквально одной цистерной органических хлоридов", - сказал Вериго в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима"

"Это лишний раз подтверждает, что нужно ориентироваться на создание резервуарных парков с современными емкостями, защищенными от внешних воздействий, иначе создать необходимый резерв нефти будет невозможно", - подчеркнул специалист.

Он констатировал, что "резервуарный парк, который находится на ЛПДС "Мозырь", требует существенной реконструкции". По его словам, "на сегодня из эксплуатации выведено девять резервуаров — это треть парка ЛПДС "Мозырь". В частности, в Мозыре планируется построить новые стальные резервуары, оснащенные плавающим понтоном. Помимо снижения объемов естественной убыли нефти "это положительно сказывается на экологии, поскольку сокращаются выбросы испарений нефти в атмосферу". "Еще большую актуальность подобные технические решения приобретают с учетом апрельской ситуации, связанной с загрязнением нефти органическими хлоридами. Предельно допустимая концентрация этих соединений составляет всего лишь 5-10 мг на кубометр воздуха, так что формирование отравляющей концентрации вещества в резервуарах без плавающей крыши возникает с высокой вероятностью как в самой емкости, так и в окружающей зоне", - продолжил главный инженер..

"Резервуарный парк - элемент надежности системы, позволяющий выдержать колебания конъюнктуры рынка, технологические переключения, ремонтные ситуации и так далее", - добавил Вериго.

 
 
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В Беларуси необходимо построить мощный парк современных резервуаров для создания нефтяного запаса, заявил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей...
 
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