"Гомельтранснефть Дружба" в мае не выявила повреждения нефтепровода из-за грязной нефти, но проведет дополнительную диагностику

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит регулярный мониторинг состояния стенок нефтепроводов и резервуаров, в которых хранится загрязненная хлоридами нефть. В мае изменения стенок "трубы" не выявлено, но будет проведена дополнительная диагностика, сообщил главный инженер нефтетранспортного предприятия Андрей Вериго.

"Проводится еженедельный мониторинг толщины стенки на восьми участках трубопровода и в двух резервуарах, в которых до сих пор хранится нефть с показателем содержания хлорорганики более 200 ppm. По результатам мониторинга в мае не выявлено заметных изменений толщины стенок резервуаров и трубопровода", - сказал Вериго, которого цитирует ведомственный журнал "Вестник Белнефтехима" .

Между тем, "в связи со сложившейся ситуацией в ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подготовлен график дополнительных диагностических работ, (…) на особый контроль взяты участки нефтепровода, расположенные на открытой местности и подвергающиеся нагреву, а также резервуарный парк", - сказал главный инженер.

Он также сообщил, что "к концу года планируем создать аккредитованную лабораторию (по стандартам ИСО-17025), расширить сферы деятельности до радиографического контроля и полностью перейти на контроль сварных стыков своими силами".

По его словам, сейчас для лаборатории закупается "уникальное оборудование". Впоследствии "аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля сможет осуществлять все виды работ, в том числе для сторонних организаций, с выдачей документов международного образца и с международным уровнем доверия".

Вериго отметил, что в этом году "мы планируем выполнить диагностику около 80% всех трубопроводов. (…) На востоке это весь участок от границы с Россией до ЛПДС "Мозырь", на западе — трубы DN700 и DN800, на юге — также весь участок Мозырь — Броды".

Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая. Очистка находящихся на территории Беларуси нефтепроводов от грязной нефти должна завершиться не позднее середины августа.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. Ежегодный объем транзита российской нефти по территории Беларуси составлял около 50 млн тонн.