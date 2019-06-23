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Посол Сербии в Беларуси был госпитализирован из-за обморока
Источник материала: Интерфакс
Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич был госпитализирован в минувшие выходные из-за обморока, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"Причиной госпитализации (посла – ИФ) в Больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой", – отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, обморок произошел 22 июня во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов.
"Нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой – переломом ребер и возникшим пневмотораксом. Состояние дипломата стабильное, самочувствие значительно улучшилось", - добавили в Минздраве.
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Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич был госпитализирован в минувшие выходные из-за обморока, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения...
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