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Приглашаем на День молодежи-2019!

24.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дорогие ивьевчане и гости города Ивье!

Приглашаем вас 29 июня 2019 года на праздник «Молодёжь – будущее за нами!», который состоится в 17:00 часов на набережной городского озера.

В программе:

- торжественное открытие праздника;

- фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!»;

- концерт коллективов любительского творчества Щучинского района;

- спортивное состязание «ВелоМолодежь 2019»;

- силовые конкурсы (перетягивание каната, автомобиля, подъём гири);

- фестиваль красок «СОLOR FEST»;

- огненное фаер-шоу;

- демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования Ивьевского РОЧС;

- работа площадок «Фейс-арт»; торгово-выставочных и продовольственных павильонов комплексно-игрового аттракциона  «Волшебный город»;

- ночная танцевальная программа «Молодежь LIVE».

Оргкомитет

 
 
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Дорогие ивьевчане и гости города Ивье! Приглашаем вас 29 июня 2019 года на праздник «Молодёжь – будущее за нами!», который состоится в 17:00 часов на набережной...
 
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