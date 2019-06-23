Приглашаем на День молодежи-2019!

Дорогие ивьевчане и гости города Ивье!
Приглашаем вас 29 июня 2019 года на праздник «Молодёжь – будущее за нами!», который состоится в 17:00 часов на набережной городского озера.
В программе:
- торжественное открытие праздника;
- фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!»;
- концерт коллективов любительского творчества Щучинского района;
- спортивное состязание «ВелоМолодежь 2019»;
- силовые конкурсы (перетягивание каната, автомобиля, подъём гири);
- фестиваль красок «СОLOR FEST»;
- огненное фаер-шоу;
- демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования Ивьевского РОЧС;
- работа площадок «Фейс-арт»; торгово-выставочных и продовольственных павильонов комплексно-игрового аттракциона «Волшебный город»;
- ночная танцевальная программа «Молодежь LIVE».
Оргкомитет