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Средняя номинальная зарплата за май составила в Беларуси 1071,6 рубля

24.06.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Средняя номинальная зарплата за май составила в Беларуси 1071,6 рубля

фото: grodno.in

Белстат обнародовал показатель средней зарплаты по стране.

Сообщается, что номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2019 г. составила 1071,6 рубля.

В апреле этот показатель составлял 1 073,7 рубля, в марте – 1056,9 рублей, в феврале - 977,6 рубля.

 
 
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Белстат обнародовал показатель средней зарплаты по стране.
 
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