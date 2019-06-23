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Средняя номинальная зарплата за май составила в Беларуси 1071,6 рубля
24.06.2019 17:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: grodno.in
Белстат обнародовал показатель средней зарплаты по стране.
Сообщается, что номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2019 г. составила 1071,6 рубля.
В апреле этот показатель составлял 1 073,7 рубля, в марте – 1056,9 рублей, в феврале - 977,6 рубля.
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Белстат обнародовал показатель средней зарплаты по стране.
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