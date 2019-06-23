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103-летняя бегунья из США дала три совета для долголетия, с которыми согласны ученые

24.06.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американка Джулия Хокинс начала бегать, когда ей исполнилось сто лет. В 101 год она установила свой первый рекорд, за который ее прозвали «ураганом»: женщина преодолела сто метров за 39,62 секунды. Теперь Джулии 103 года — но она снова вышла на старт соревнований для атлетов старше 50 лет, пишет The New York Times.


Скриншот: CBS Evening News, youtube.com

В возрастной группе «старше 100 лет» конкуренция среди бегунов маленькая, так что главное соревнование Джулии было с самой собой. Ее время на шесть секунд дольше, чем рекорд двухлетней давности, но она все равно довольна: «Не забывайте, я тоже стала старше».

У Джулии — четверо детей, трое внуков и один правнук. Ее регулярная физнагрузка — это уход за любимыми цветами (даже на пробежку она выходит с цветком в волосах) и ежедневные прогулки. Тренироваться американка предпочитает редко: «В моем возрасте чувствуешь, что в запасе осталось не так много стометровок, не хотелось бы тратить их зря».

Журналист The New York Times поинтересовался, есть ли у Джулии секрет долголетия и хорошей физической формы:

— Чтобы оставаться в форме, нужно быть активным. Следите за своим весом и тренируйтесь. Пусть в вашей жизни будет много увлечений, к которым вы неравнодушны: когда интересуешься многим, ум остается занят. Во всем ищите маленькое волшебство: закаты, рассветы, радуги, пение птиц, музыка... Жизнь полна этих коротких чудесных мгновений. Будьте уверены, что вы их замечаете, — ответила женщина.

Ее советы созвучны рекомендациям ученых, отметили в Business Insider. Например, исследования предполагают, что физическая активность вроде бега, ходьбы или плавания помогает сохранять позитивный настрой и ясность ума. В работе, наблюдавшей за четырьмя тысячами американцев, те, кто прогуливался хотя бы две минуты каждый час, имел на 33% более низкий риск преждевременной смерти. Хобби же помогает справляться со стрессом и быть уверенным в себе. 

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Джулии 103 года - но она снова вышла на старт соревнований для атлетов.
 
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