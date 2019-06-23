В Минске снесут жилой дом, но сначала его отремонтируют

Источник материала: KYKY

В Минске хотят снести жилой дом, но сначала его отремонтируют. Об этом сообщает TUT.by.

Речь идет о доме по адресу Судмалиса, 14 – он находится рядом с метро «Пролетарская». Его собираются снести после 2021 года. Но внезапно в марте этого года ЖКХ стало его ремонтировать.

Как так вышло?

Выяснилось, исполком не донес информацию коммунальным службам, что дом вскоре снесут. Хотя ремонта жильцы здесь действительно ждали: в здании его не проводили около 35 лет, люди жаловались на протекающую канализационную трубу в подвале и кровлю. А согласно генплану, дом ликвидируют в промежутке с 2021 по 2030 года. Об этом говорится в официальном ответе из Ленинской администрации.

Как отремонтируют дом?

Поменяют газовое оборудование в квартирах, из-за чего людям придется переделывать мебель. В ванных заменят трубы и разобьют плитку. «Получается, что поживем мы немного с новыми трубами, а потом все равно нас выселят в другие квартиры. И там снова нужно будет делать ремонт», – пояснила жительница Марина.

На капремонт потратят 497 588 рублей – это прописано в договоре. В смете заявлены ремонт кровли, козырьков, балконов, замена окон в подъездах, замена трубопроводов систем отопления, водоснабжения и канализации в квартирах и подвале. А также полная замена внутридомовой системы газоснабжения.

Что говорит ЖКХ?

Там подтверждают, что ремонт дома целесообразен: состояние здание неудовлетворительное, а когда именно здание снесут – неизвестно: ему еще нужно постоять. Жильцов это не устраивает: не все могут себе позволить ремонт после капремонта и многим придется жить в катакомбах до выселения. Они не понимают, почему деньги нельзя было направить на другой дом, который в этом нуждается и который не будут сносить.