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«Тягал за лапы, потому что это полезно». СМИ нашли человека, который издевался над котом в Боровлянах

24.06.2019 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Этим летом жители Боровлян записали жуткое видео о том, как мужчина на офицерском ремне вместо поводка ведет кота. Об этом сообщал TUT.by: беларусы добавили, что хозяин питомца тягал животное за передние лапы и тянул за голову. Кот выглядел пугающе: у него не было одного глаза, а второй поразила инфекция. Журналисты программы СТВ «Добро пожаловаться» нашли мужчину и даже поговорили с ним.  

Сперва корреспонденты побеседовали с юристом общественного объединения защиты животных Юлией Малятиной. Она объяснила: «В Беларуси животные приравниваются к вещи. Это имущество. Без согласия владельца его изъять нельзя. Кота или собаку можно изъять, если видно, что животное страдает, его необходимо доставить в ветеринарную клинику, но это исходит из субъективного понятия».

После того, как информацию о питомце распространили в СМИ, случаем заинтересовалась милиция. Но мужчина заверил, что слухи о жестоком обращении – клевета. К нему домой зашел участковый: житель Боровлян уверял, что над питомцем никто не издевался. Котенка он нашел на свалке несколько лет назад, глаз был таким изначально. А за лапы он тягал кота потому, что прочитал в интернете, что для животных это полезно.

Пускать на порог журналистов мужчина пускать наотрез отказался. Но в телефонном разговоре прокомментировал, что с котом все в порядке: он «здоров и полон сил». Но питомца, опять-таки, не показал. Однако зоозащитники и милиция заканчивать разбирательство пока не планируют. Над тем, что попало на видео, ведется проверка. Это похоже на административное правонарушение. 

 
 
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Этим летом жители Боровлян записали жуткое видео о том, как мужчина на офицерском ремне вместо поводка ведет кота. Об этом сообщал TUT.by: беларусы добавили, что...
 
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