Лето, солнце, песок и… грибок

Источник материала: Новости Дзержинска

Сезон отпусков в разгаре. Планируя поездки на курорт, мы меньше всего думаем о том, что можем привезти с отдыха не только массу положительных впечатлений, но и неприятные заболевания, например, грибок стопы, который легко подхватить везде, где ступала босая нога человека.

В любом общественном месте, в ванных комнатах отеля, душевых плавательного бассейна, есть вероятность встретиться с опасными грибками. Источником заражения могут стать даже лежаки или песок на пляже, который смешивается с частичками кожи больного человека.

Грибком ногтя или кожи страдает более 1 миллиарда людей во всем мире. Чаще всего грибковая инфекция поражает ногти и кожу стоп. Грибок ногтя зачастую сопровождается изменением цвета ногтя и в дальнейшем его деформацией и расслоением. Основные симптомы грибка кожи стопы — зуд, покраснение и шелушение. Одним из основных факторов, способствующих инфицированию грибком, является нарушение целостности кожи (трещины, травмы, порезы, тесная обувь и т.д.), куда может проникнуть инфекция и вызвать воспалительные процессы.

Где нас может подстерегать грибок на отдыхе:

- в банях, аквапарках;

- в пляжных душевых кабинках, на дорожках и бортиках бассейнов;

- в раздевалках спортивных залов, фитнес-клубов;

- в гостиницах, если есть ковровые покрытия и не используется индивидуальная обувь.

Кстати, риск подхватить грибок непосредственно в воде ниже. Не так опасны горячий сухой пляжный песок и галька – на раскаленных солнцем площадках грибок менее агрессивен.

В зоне риска: люди со сниженным иммунитетом, страдающие эндокринными нарушениями (сахарный диабет, ожирение) и вегетососудистой дистонией, а также те, кто носит тесную обувь и туфли из синтетических тканей.

Что делать, чтобы не заболеть:

1. Соблюдайте правила личной гигиены: ежедневно перед сном ополаскивайте ноги, а затем вытирайте их насухо, особенно между пальцами. Пользуйтесь индивидуальными средствами гигиены: полотенцем, мочалкой, ножницами для стрижки ногтей и пемзой.

2. Носите удобную, желательно кожаную обувь. Регулярно проветривайте свою обувь, особенно закрытую.

3. Не ходите в баню или бассейн без резиновых тапочек или шлепанцев. Держите закрытыми ступни и в тренажерном зале. Когда человек занимается спортом, он обильно потеет, а ступив влажными ногами на пол или тренировочный коврик, легко может подхватить грибок. Даже переодеваясь, не наступайте босыми ногами на пол.

4. Принимая душ после морских ванн или переодеваясь после купания, старайтесь не стоять на полу босиком.

5. После посещения бани, сауны, бассейна или пляжа профилактическая обработка стоп обязательна. Вымойте ноги с мылом, насухо вытрите.



