«Как ни посмотри - страшный зверь». Методы эффективной борьбы с медведкой на садовом участке

Источник материала: Tut.by

Жизнь настоящего дачника-огородника — это постоянная борьба за урожай с муравьями , тлей, скворцами и кротами . Для каждого из видов уже разработан целый список действенных средств. Но особенно широкий спектр придуман для «войны» с медведкой: избавиться от этого вредителя очень трудно. Как уничтожить это неприятное даже на вид насекомое пишет авторитетное издание для дачников ogorod.ru .

Врага надо знать в лицо

Латинское название медведок из рода Gryllotalpa звучит в переводе как «сверчок-крот». Существует несколько народных названий этих насекомых: капустянка, сверчок-крот или сверчковый крот, земляной рак, волчок. Медведкой прозвали за крупные размеры, коричнево-бурый цвет, массивные когтистые передние лапы и опушенное тело, что позволяет сравнивать это насекомое с медведем.



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Капустянкой животное называют за любовь к молодым саженцам капусты. Это подтверждается сходством со сверчком в строении тела и в умении издавать звуки. На крота медведка похожа расширенными кистями передних лап и умением зарываться в землю. Передняя часть насекомого напоминает рака: строением головы, панцирем, усами и лапами, несколько похожими на клешни. Волчком медведку зовут из-за острых коготков на передних лапах, напоминающих зубы волка. В общем, страшный зверь.



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Вредитель одинаково опасен для большинства овощей и корнеплодов. Мощные челюсти позволяют медведке легко расправляться не только с корневой системой кукурузы, капусты, огурцов, помидоров, перца, баклажанов, но так же легко выгрызать значительные куски корнеплодов — картофеля, свеклы. Медведка может полностью уничтожить посеянные в землю семена моркови, редиса, и особенно — огурцов, повредить корни садовой земляники, луковицы цветов, корни кустарниковых растений и подземные стебли.

Это насекомое редко выходит на поверхность. Но даже если вы его заметите, «голыми руками» вряд ли сможете поймать: медведка хорошо летает на большие расстояния, плавает и быстро роет ходы. Вредитель обитает преимущественно под землей, перегрызает корни и корнеплоды огородных культур, уничтожает семена.

О пребывании медведки свидетельствуют небольшие отверстия на грядках и рыхлые насыпи почвы, которые появляются в местах ходов насекомого.

Химическая атака

На прилавках садовых магазинов можно найти большое количество химических средств от медведки. Многие из них помогают избавиться и от других огородных вредителей: личинок майского жука, проволочника, садовых муравьев.

Медветокс. Действующее вещество — диазинон 50 г/кг. Гранулы красного цвета не фитотоксичны, не наносят вреда микрофлоре почвы и дождевым червям. Препарат помещают между грядками в борозды глубиной 3−5 см. Вещество начинает действовать через 4 часа и защищает растение не менее 2 недель.

Действующее вещество — диазинон 50 г/кг. Гранулы красного цвета не фитотоксичны, не наносят вреда микрофлоре почвы и дождевым червям. Препарат помещают между грядками в борозды глубиной 3−5 см. Вещество начинает действовать через 4 часа и защищает растение не менее 2 недель. Антимедведка (гранулы и микрогранулы). Действующее вещество — имидаклоприд 50 г/кг. Содержимое пакета рассчитано на обработку 10−15 соток. Приманку раскладывают в бороздки между грядками при посеве и посадке овощей.

Действующее вещество — имидаклоприд 50 г/кг. Содержимое пакета рассчитано на обработку 10−15 соток. Приманку раскладывают в бороздки между грядками при посеве и посадке овощей. Медвецид. Содержимого пакета (100 г) достаточно для обработки 10 кв. м. По 5−10 гранул раскладывают в бороздки глубиной 2−3 см через 0,5−1 м.

Содержимого пакета (100 г) достаточно для обработки 10 кв. м. По 5−10 гранул раскладывают в бороздки глубиной 2−3 см через 0,5−1 м. Рембек (Rembek). Инсектицид-приманку с сильным запахом раскладывают в норы и открытые ходы. Пакета препарата (360 г) хватает для обработки до 15 соток участка.

Инсектицид-приманку с сильным запахом раскладывают в норы и открытые ходы. Пакета препарата (360 г) хватает для обработки до 15 соток участка. Боверин. Препарат содержит споры мускардинного гриба Beauveria bassiana, которые, попадая на кожу медведки, прорастают внутрь ее тела. Это приводит к гибели насекомого. Культуры обрабатывают с интервалом 7−14 дней, при этом суспензию наносят и на сами растения, и на почву.

Препарат содержит споры мускардинного гриба Beauveria bassiana, которые, попадая на кожу медведки, прорастают внутрь ее тела. Это приводит к гибели насекомого. Культуры обрабатывают с интервалом 7−14 дней, при этом суспензию наносят и на сами растения, и на почву. Фенаксин плюс. Действующее вещество — малатион 50 г/кг. Гранулы с привлекательным для медведки вкусом и запахом раскладывают в бороздки перед посевом семян и после появления всходов. Препарат защищает растения до 20 суток.

Химические препараты нередко смешивают с овсяной, гречневой, гороховой или перловой кашей, добавляют туда подсолнечное масло и по ½ чайной ложки ядовитой приманки вечером раскладывают в ходах медведки.



Фото: profermu.com

Помимо готовых химических препаратов, в борьбе с медведкой применяют карбид кальция (5 г). Его засыпают в отверстия, проделанные вредителем. После взаимодействия с водой (при поливе или во время дождей) начинается химическая реакция, в результате которой выделяется газ ацетилен, заполняющий ходы медведки и уничтожающий ее.

Также действенным средством является керосин: можно развести в 1 л воды 100 мл керосина и залить в ходы, проделанные медведкой.

Народные средства

Тем, кто предпочитает защищать свой огород без «химии», будет интересно узнать, как избавиться от медведки народными средствами. К сожалению, они не дают 100%-ного результата, но зато абсолютно безопасны для здоровья человека и домашних животных.

Хлеб со спичками

Черный хлеб слегка смочите водой, разомните и скатайте из него несколько шариков величиной с грецкий орех. В каждый шарик воткните по 10−12 спичек серными головками внутрь. Когда хлеб размякнет, достаньте спички, а из шариков сделайте более мелкие — размером с горошину. Разбросайте эту приманку по огороду и несколько штук положите непосредственно в ходы медведки.

Ловушки с пивом или медом

В стеклянную или пластиковую бутылку (объемом 0,5 л) с широким горлышком налейте 100 г пива или меда, тару вкопайте в землю под наклоном в месте хода медведки, сверху почву прикройте листом картона. Вредители, передвигаясь по проделанным тоннелям, попадут в ловушку, из которой не смогут выбраться. Когда банка заполнится, замените ее новой.



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Навозные кучки

Ранней весной и во время осенней перекопки почвы разложите в огороде навозные кучки (желательно использовать конский навоз). Почуяв тепло, медведки приползут туда и начнут откладывать яйца. Как только вы обнаружите там насекомых, ловушки сожгите. Так вы уничтожите взрослых особей вместе с личинками.

Мыльная вода

Добавьте в воду (10 л) хозяйственное или дегтярное мыло (100 г) и влейте получившуюся жидкость небольшой струей в лунки, проделанные медведкой, из расчета 2 л на один ход. Насекомых, которые выпрыгнут из норы, разрубите лопатой. Остальные, не нашедшие выход, погибнут под землей.

Не рекомендуется использовать вместо мыла стиральный порошок, поскольку в нем содержатся фосфаты, синтетические ароматизаторы и прочие добавки, которым в почве не место.

Яичная скорлупа

Предварительно просушенную яичную скорлупу размельчите, полейте нерафинированным подсолнечным маслом и положите в лунки и бороздки, в которые вы собираетесь посеять семена или высадить рассаду. Полакомившись скорлупой, медведка погибнет. А несъеденные остатки послужат отличным органическим удобрением для почвы.



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Отпугивающие запахи

Медведка не любит запаха некоторых растений. Посадите в огороде бархатцы, календулу, хризантемы. Разложите между грядками ветки хвойных деревьев (сосны, ели, пихты), воткните в почву на глубину около 30 см свежие ветки осины или ольхи (обязательно с корой) диаметром 2−4 см.

Также можно приготовить настой луковой шелухи и пролить им ходы медведки. Или же поместить в отверстия зубчики чеснока.

Есть у медведки и естественные враги: скворцы, вороны, грачи, аисты, ежи. Привлекайте их на участок — и ваши «союзники» заметно сократят численность этого подземного вредителя.

В общем, способов избавиться от вредителя много, хватило бы лета их всех испробовать.