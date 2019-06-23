|
«Как ни посмотри - страшный зверь». Методы эффективной борьбы с медведкой на садовом участке
Источник материала: Tut.by
Жизнь настоящего дачника-огородника — это постоянная борьба за урожай с
Врага надо знать в лицо
Латинское название медведок из рода Gryllotalpa звучит в переводе как «сверчок-крот». Существует несколько народных названий этих насекомых: капустянка, сверчок-крот или сверчковый крот, земляной рак, волчок. Медведкой прозвали за крупные размеры, коричнево-бурый цвет, массивные когтистые передние лапы и опушенное тело, что позволяет сравнивать это насекомое с медведем.
Капустянкой животное называют за любовь к молодым саженцам капусты. Это подтверждается сходством со сверчком в строении тела и в умении издавать звуки. На крота медведка похожа расширенными кистями передних лап и умением зарываться в землю. Передняя часть насекомого напоминает рака: строением головы, панцирем, усами и лапами, несколько похожими на клешни. Волчком медведку зовут из-за острых коготков на передних лапах, напоминающих зубы волка. В общем, страшный зверь.
Вредитель одинаково опасен для большинства овощей и корнеплодов. Мощные челюсти позволяют медведке легко расправляться не только с корневой системой кукурузы, капусты, огурцов, помидоров, перца, баклажанов, но так же легко выгрызать значительные куски корнеплодов — картофеля, свеклы. Медведка может полностью уничтожить посеянные в землю семена моркови, редиса, и особенно — огурцов, повредить корни садовой земляники, луковицы цветов, корни кустарниковых растений и подземные стебли.
Это насекомое редко выходит на поверхность. Но даже если вы его заметите, «голыми руками» вряд ли сможете поймать: медведка хорошо летает на большие расстояния, плавает и быстро роет ходы. Вредитель обитает преимущественно под землей, перегрызает корни и корнеплоды огородных культур, уничтожает семена.
О пребывании медведки свидетельствуют небольшие отверстия на грядках и рыхлые насыпи почвы, которые появляются в местах ходов насекомого.
Химическая атака
На прилавках садовых магазинов можно найти большое количество химических средств от медведки. Многие из них помогают избавиться и от других огородных вредителей: личинок майского жука, проволочника, садовых муравьев.
Химические препараты нередко смешивают с овсяной, гречневой, гороховой или перловой кашей, добавляют туда подсолнечное масло и по ½ чайной ложки ядовитой приманки вечером раскладывают в ходах медведки.
Помимо готовых химических препаратов, в борьбе с медведкой применяют карбид кальция (5 г). Его засыпают в отверстия, проделанные вредителем. После взаимодействия с водой (при поливе или во время дождей) начинается химическая реакция, в результате которой выделяется газ ацетилен, заполняющий ходы медведки и уничтожающий ее.
Также действенным средством является керосин: можно развести в 1 л воды 100 мл керосина и залить в ходы, проделанные медведкой.
Народные средства
Тем, кто предпочитает защищать свой огород без «химии», будет интересно узнать, как избавиться от медведки народными средствами. К сожалению, они не дают 100%-ного результата, но зато абсолютно безопасны для здоровья человека и домашних животных.
Хлеб со спичками
Черный хлеб слегка смочите водой, разомните и скатайте из него несколько шариков величиной с грецкий орех. В каждый шарик воткните по 10−12 спичек серными головками внутрь. Когда хлеб размякнет, достаньте спички, а из шариков сделайте более мелкие — размером с горошину. Разбросайте эту приманку по огороду и несколько штук положите непосредственно в ходы медведки.
Ловушки с пивом или медом
В стеклянную или пластиковую бутылку (объемом 0,5 л) с широким горлышком налейте 100 г пива или меда, тару вкопайте в землю под наклоном в месте хода медведки, сверху почву прикройте листом картона. Вредители, передвигаясь по проделанным тоннелям, попадут в ловушку, из которой не смогут выбраться. Когда банка заполнится, замените ее новой.
Навозные кучки
Ранней весной и во время осенней перекопки почвы разложите в огороде навозные кучки (желательно использовать конский навоз). Почуяв тепло, медведки приползут туда и начнут откладывать яйца. Как только вы обнаружите там насекомых, ловушки сожгите. Так вы уничтожите взрослых особей вместе с личинками.
Мыльная вода
Добавьте в воду (10 л) хозяйственное или дегтярное мыло (100 г) и влейте получившуюся жидкость небольшой струей в лунки, проделанные медведкой, из расчета 2 л на один ход. Насекомых, которые выпрыгнут из норы, разрубите лопатой. Остальные, не нашедшие выход, погибнут под землей.
Не рекомендуется использовать вместо мыла стиральный порошок, поскольку в нем содержатся фосфаты, синтетические ароматизаторы и прочие добавки, которым в почве не место.
Яичная скорлупа
Предварительно просушенную яичную скорлупу размельчите, полейте нерафинированным подсолнечным маслом и положите в лунки и бороздки, в которые вы собираетесь посеять семена или высадить рассаду. Полакомившись скорлупой, медведка погибнет. А несъеденные остатки послужат отличным органическим удобрением для почвы.
Отпугивающие запахи
Медведка не любит запаха некоторых растений. Посадите в огороде бархатцы, календулу, хризантемы. Разложите между грядками ветки хвойных деревьев (сосны, ели, пихты), воткните в почву на глубину около 30 см свежие ветки осины или ольхи (обязательно с корой) диаметром 2−4 см.
Также можно приготовить настой луковой шелухи и пролить им ходы медведки. Или же поместить в отверстия зубчики чеснока.
Есть у медведки и естественные враги: скворцы, вороны, грачи, аисты, ежи. Привлекайте их на участок — и ваши «союзники» заметно сократят численность этого подземного вредителя.
В общем, способов избавиться от вредителя много, хватило бы лета их всех испробовать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Способы изгнать медведку с участка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)