Белагропромбанк открыл высокотехнологичный офис в Минске

Источник материала: Myfin



В новом офисе Белагропромбанка на пр-те Победителей, 119

– Это первый офис Белагропромбанка подобного типа, и его создание стало для специалистов Банка нестандартной задачей. Главная концепция нового офиса – интерактивность и обеспечение круглосуточного доступа к банковским услугам, – пояснила операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

В рамках концепции интерактивности новый офис оснащен интерактивными информационными панелями и планшетами, которые позволяют получить клиентам доступ к информации о банке, его сервисах и услугах без обращения к сотрудникам ЦБУ. С помощью интерактивных панелей клиенты – частные лица смогут воспользоваться интернет-банкингом.