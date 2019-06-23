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Белагропромбанк открыл высокотехнологичный офис в Минске

24.06.2019 17:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белагропромбанк открыл высокотехнологичный офис в Минске
В новом офисе Белагропромбанка на пр-те Победителей, 119

– Это первый офис Белагропромбанка подобного типа, и его создание стало для специалистов Банка нестандартной задачей. Главная концепция нового офиса – интерактивность и обеспечение круглосуточного доступа к банковским услугам, – пояснила операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

В рамках концепции интерактивности новый офис оснащен интерактивными информационными панелями и планшетами, которые позволяют получить клиентам доступ к информации о банке, его сервисах и услугах без обращения к сотрудникам ЦБУ. С помощью интерактивных панелей клиенты – частные лица смогут воспользоваться интернет-банкингом.

 
 
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Создание высокотехнологичных офисов один из современных трендов в банковской сфере. 21 июня ОАО Белагропромбанк открыло такой офис на проспекте Победителей, 119, в...
 
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