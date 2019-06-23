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Главбух предприятия в Дубровенском районе похитила более 360 тысяч рублей

24.06.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дубровенском районе вынесен приговор бухгалтеру, которая обвинялась в присвоении средств предприятия.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 59-летняя женщина, занимавшая должность главного бухгалтера предприятия, регулярно вносила ложные сведения о деньгах, которые подлежали зачислению на её карт-счёт, а также на счета иных лиц. Отмечается, что некоторые из них не работали на предприятии.  

За 5 лет гражданка завладела более чем 360 тысячами рублей. Фигурантка приговорена к 8 годам колонии общего режима с конфискацией имущества, также ей запрещено занимать ряд должностей.  

Приговор вступил в законную силу.  

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Новости Беларуси. В Дубровенском районе вынесен приговор бухгалтеру, которая обвинялась в присвоении средств предприятия.   Как сообщает УВД Витебского...
 
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