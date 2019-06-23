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Главбух предприятия в Дубровенском районе похитила более 360 тысяч рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Дубровенском районе вынесен приговор бухгалтеру, которая обвинялась в присвоении средств предприятия.
Как
За 5 лет гражданка завладела более чем 360 тысячами рублей. Фигурантка приговорена к 8 годам колонии общего режима с конфискацией имущества, также ей запрещено занимать ряд должностей.
Приговор вступил в законную силу.
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Новости Беларуси. В Дубровенском районе вынесен приговор бухгалтеру, которая обвинялась в присвоении средств предприятия. Как сообщает УВД Витебского...
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