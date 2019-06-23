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Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

24.06.2019 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Именно в «Чижовка-Арене» 24 июня решится, какого достоинства будет медаль у нашей дзюдоистки Марины Слуцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

С приближением финального турнира нарастает и напряжение в фан-зоне. Всю атмосферу, которая царит среди болельщиков, постарается передать корреспондент СТВ. На связь со студией выходит Ирина Недобоева.    

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

Ирина Недобоева, СТВ:    
Сейчас следим за прямыми трансляциями. Поддерживаем наших спортсменов. Болельщиков, надо отметить, здесь становится все больше и больше.     

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

Не только спорт, но и развлечения привлекают людей на фан-зону. А активностей здесь хватает. У детей пользуется популярностью символ II Европейских игр. Но а взрослые впечатляются виртуально.   

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

Говорит сегодня фан-зона на многих языках. Но при этом все друг друга понимают, и в целом царит атмосфера дружелюбности. Надо отметить, что на этой фан-зоне сегодня аншлаг молодых пап, соблюдают режим кормления, гигиены и не упускают шанс поболеть за спортсменов,   

Развлечения, спорт, уникальная кухня. Как функционирует фан-зона на «Чижовка-Арене»?

Развлечения, спорт, уникальная кухня, масса позитива и хороших впечатлений здесь до позднего вечера. 

Подробности в видеоматериале.   

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Новости Беларуси. Именно в «Чижовка-Арене» 24 июня решится, какого достоинства будет медаль у нашей дзюдоистки Марины Слуцкой, сообщили в программе Новости «24...
 
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